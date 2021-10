BTS: así se vive el cumpleaños de Jimin en calles de Corea del Sur

El vocalista de BTS, Park Jimin, cumple 26 años (27 en edad coreana) en 2021 y, como era de esperarse, fans del vocalista no escatimaron esfuerzos en ostentosos regalos. Al proyecto del avión comercial personalizado, se suma una intervención en el centro comercial Common Ground, concurrido punto turístico de Seúl, entre otros proyectos alrededor del mundo.

Este es uno de los lugares que recibió proyectos de fans de Jimin. Foto: vía archdaily

¿Cuándo es el cumpleaños de Jimin?

Jimin nació un 13 de octubre del 1995 en la provincia de Busan. Por la diferencia horaria, la celebración de ARMY inicia a las 10.00 a. m. del martes 12 en Perú. Al igual que ocurrió con otros miembros de BTS, el fandom estará atento a una posible transmisión en vivo por VLive.

No obstante, las calles de Seúl ya respiran el onomástico del famoso ídolo surcoreano desde hace días atrás. Además de los tradicionales paneles publicitarios en estaciones del metro, la fanbase All for Jimin KOR recubrió uno de los espacios notables de la capital hasta la fecha principal.

Proyectos para Jimin en Corea

Desde el 9 de octubre hasta el miércoles 13, carteles con el rostro de Park Jimin decoran el famoso Common Ground, un centro comercial pop-up conocido por estar construido con contenedores.

Además de los banners, K-ARMY instaló globos luminosos de gran tamaño que flotan y añaden mayor belleza a la vista. Estas son fotos capturadas por fans que disfrutaron la visita.

Proyectos para Jimin de BTS por su cumpleaños. Foto: @ALLFORJIMIN_KOR

Si quieres “recorrer virtualmente” el lugar, puedes ver el siguiente video del canal coreano Walk together. Esta es una plataforma conocida por difundir cómo lucen los paisajes en Seúl.

