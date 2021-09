Squid game: conoce al director y al elenco detrás del éxito de Netflix

Squid game es el nuevo estandarte global de las producciones coreanas. El juego del calamar de Netflix ha provocado tal furor que no baja del primer lugar del top mundial desde el jueves 23 de septiembre. Si la viste, podrás coincidir en que su elenco liderado por Lee Jung Jae pinta retratos creíbles en la situación extrema que enfrentan los personajes.

En Squid Game, 456 personas agobiadas por las deudas son reunidas para competir por una exhorbitante suma de dinero. El vencedor que supere los juegos infantiles propuestos sale convertido en millonario, pero a los perdedores solo les depara la muerte.

PUEDES VER Venden disfraces de Squid game y podrían ser los más pedidos para Halloween

El creador de Squid game

Hwang Dong Hyuk escribió el guion y dirigió El juego del calamar, un proyecto que se hizo realidad después de haberse planificado por más de 10 años. Como cineasta, es conocido por su capacidad de trabajar en diversos géneros: desde la comedia romántica hasta el drama.

Hwang Dong Hyuk es el director de Squid game. Foto: Netflix

Al igual que el participante 218, el director es graduado de la Universidad de Seúl. Sus películas más notables son My father, Miss granny y la cinta histórica The fortress.

Un espacio aparte merece Silenced , donde Hwang Dong Hyuk trabajó por primera vez con Gong Yoo. El film causó un impacto social importante en Corea del Sur, ya que estaba basada en eventos reales: denuncias de maltrato y abuso sexual en una escuela para niños y niñas con discapacidades auditivas.

¿Quién es Lee Jung Jae en Squid game?

Lee Jung Jae (48) interpreta al protagonista Seong Gi Hun, el concursante 456. Su carrera como actor data desde 1993 y en TikTok se ha hecho viral cómo lucía en sus veintes cuando era galán de dramas. Si te gustó su trabajo en Squid game, prepárate para ver una faceta totalmente distinta en sus films The thieves, Svaha: the sixth finger, Assasination o en la cinta de fantasía Along with the gods.

En Netflix, también puedes verlo encarnar al asesor de un poderoso congresista en Chief of staff . La serie de intriga política tiene dos temporadas.

Lee Jung-jae es el protagonista de El juego del calamar. Foto: Netflix/composición

¿Quién es Park Hae Soo en Squid game?

Park Hae Soo es un rostro familiar para quienes vieron las series Prison playbook, Time to hunt y Persona. En El juego del calamar es Cho Sang Woo , amigo del protagonista que se reencuentran en la competencia mortal.

El actor de 39 años se acaba de convertir en papá y continuará trabajando con Netflix. Dentro de unos meses, lo veremos convertirse en Berlín para la versión coreana de La casa de papel.

Park Hae Soo, actor de 39 años, en Squid game. Foto: Netflix

¿Quién es Wi Ha Joon en Squid game?

Después de debutar en el 2015 en la película Coin locker girl, Wi Ha Joon apareció en dramas populares como Something in the rain, Romance is a bonus book y 18 again.

En El juego del calamar, su personaje Hwang Jung Ho es un agente de policía que se infiltra en la polémica competencia mientras investiga la desaparición de su hermano.

¿Quién es Jung Ho Yeon en Squid game?

En solo tres semanas, Jung Ho Yeon pasó de tener 450.000 a 8 millones de seguidores en Instagram. Su interpretación de Kang Sae Byeok, una desertora norcoreana resiliente a la adversidad, la convirtió en uno de los rostros favoritos de El juego del calamar.

Jung Ho Yeon es modelo de carrera. Comenzó a los 17 años y a los 19 entró al famoso reality Korea’s next top model, donde quedó como subcampeona. Luego de caminar en las más prestigiosas pasarelas del mundo, la carismática artista incursionó por primera vez en la actuación gracias a Squid game.

PUEDES VER Squid game: Jung Ho Yeon y su historia de amor en la vida real

Jung Ho Yeon en Squid game. Foto: Netflix