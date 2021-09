Semanas después de su final, Nevertheless tendrá su tan esperado estreno en Netflix Latinoamérica, conforme se hizo oficial el 9 de septiembre. Fans de Perú, México, Chile y más países vecinos se preparan para ver a Song Kang y Han So Hee dando vida a un apasionante romance juvenil cuyo desenlace dejó opiniones encontradas.

Nevertheless: ¿de qué trata?

El K-drama sigue la relación amorosa que surge entre los estudiantes de Arte Park Jae Eon y Yoo Na Bi desde una perspectiva hiperrealista.

Aun así o Nevertheless. Foto: Netflix/JTBC

Tras salir de un tormentoso primer noviazgo, Na Bi conoce a Jae Eon, un compañero de universidad por el que se sentirá completamente atraída. El chico también mostrará el mismo interés y ambos iniciarán un romance, pero en el camino iniciará el conflicto a medida que ella se enamora de manera unilateral y reflexiona sobre el rumbo de esta relación, que solo se manifiesta por las noches, y la conducta de su acompañante, mejor conocido por salir con muchas mujeres sin comprometerse con ninguna.

En medio de las dudas de Na Bi aparecerá Yang Do Hyuk, un noble y viejo amigo suyo con el que guarda un pasado en común además de la amistad. Ambos gustaron el uno del otro cuando eran más jóvenes, pero lo suyo no pudo ser. Ahora que son adultos, Do Hyuk buscará conquistarla y sacar del corazón de ella a Jae Eon. Este último, a pesar de ser un ‘playboy’, verá una amenaza después de que ‘su mariposa’ comience a alzar vuelo y aparentemente librarse de sus sentimientos.

Tráiler de Aun así

Aun así en Netflix Latinoamérica

Nevertheless fue emitido por el canal coreano jTBC cada viernes del 19 de junio al 21 de agosto (KST). En simultáneo llegó a Netflix, pero en Asia y Estados Unidos.

Tras la larga espera después del final de impacto de la serie, finalmente los fans de Latinoamérica verán en el catálogo de la región la serie completa y con subtítulos de calidad. La cita para el estreno de la serie, llamada Aun así en español, será el 7 de octubre del 2021 (hora local).

Estreno de Nevertheless en Latinoamérica. Foto: captura Netflix

Actores de Nevertheless

Además de Song Kang y Han So Hee, Nevertheless cuenta con un elenco lleno de talentosos actores coreanos jóvenes que capturaron a la audiencia con sus personajes. Conoce aquí quiénes son:

Chae Jong Hyeop es Yang Do Hyuk

Lee Yeol Eum es Yoon Seol Ah

Yang Hye Ji es Oh Bit Na

Kim Min Gwi es Nam Kyu Hyun

Lee Ho Jung es Yoon Sol

Jung Jae Kwang es Ahn Kyung Joon

Yoon Seo Ah es Seo Ji Wan.