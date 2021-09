BoA: fallece hermano de la ‘Reina del K-pop’, Kwon Soon Wook, a los 39 años

Kwon Soon Wook, director y segundo hermano mayor de la estrella K-pop BoA, falleció la madrugada del 5 de septiembre (KST) a los 39 años de edad.

El famoso coreano, quien deja como legado profesional dramas web y recordados videos musicales, perdió la vida cuatro meses después de comunicar personalmente que batallaba contra un cáncer peritoneal en etapa cuatro.

La noticia de su deceso se hizo pública a través del Instagram del primer hermano mayor de BoA, Kwon Soon Hwon.

“Me gustaría informarles que el director Kwon Soon Wook falleció a las 0.17 a. m. el 5 de septiembre de 2021“, anunció.

Conforme a medios locales, el velatorio del difunto será realizado a las 7.00 a. m. del día 7 en la sala 33 del funerario del Hospital Ansan. Debido a la COVID-19, solo asistirán al recinto familiares, puntualizó el mayor de los hermanos Kwon.

Kwon Soon Wook en imagen publicada en enero del 2021. Foto: @metaoloz/Instagram

El mensaje de BoA a su hermano

El 10 de mayo, Soon Wook compartió personalmente en Instagram su diagnóstico de cáncer peritoneal, su experiencia batallando contra la enfermedad que avanzó a la etapa cuatro y el diagnóstico poco alentador de los médicos, quienes le pronosticaban unos cuantos meses más de vida como máximo.

Poco después, la leyenda del K-pop, actualmente de 34 años, escribió: “¡Te amo, oppa! ¡Podemos ganar esto juntos! Definitivamente voy a hacerte ramen algún día. Tenemos que comerlo juntos. Creo que eres una persona muy fuerte. La persona más genial y fuerte que conozco. Gracias por mostrar tanta fuerza todos los días”.

Kwon Bo Ah (BoA) es una artista coreana de 34 años. Foto: SM

Trabajos de Kwon Soon Wook

El fallecido Kwon Soon Wook destacó como director de MV. Algunos de sus videoclips más conocidos fueron “Twinkle” de Girl’s Day, “Piano man” de MAMAMOO, “Be natural” de Red Velvet, así como “Game” y “Only one” de BoA.

También fue PD de los dramas web Bong Soon – A cyborg in love y The reward of waiting for love.