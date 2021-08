Nevertheless: Han So Hee habla de Yoo Na Bi y sus emociones en el K-drama

Luego de interpretar a ‘la amante’ en la serie The world of the married, Han So Hee dio un giro completo con su trabajo en Nevertheless. En este K-drama donde hace pareja con Song Kang, la actriz de 26 años se convirtió en una joven inexperta en el romance: Yoo Na Bi.

Han So Hee, ahora convertida en uno de los talentos más cotizados de su generación, aparece en su primera portada de revista para Harper’s Bazaar Corea.

La artista de televisión expresa inocencia, misterio y rebeldía mientras luce prendas de la casa de modas Bottega Veneta en una editorial titulada Retratos de Han So Hee.

Han So Hee para su primera editorial de portada de revista. Foto: Harper's Bazaar Corea

El magazine coreano compartió un adelanto de la entrevista. La estrella del drama juvenil de JTBC contó lo difícil que fue sumergirse en el personaje de Yoo Na Bi, aunque ella ya había leído el webtoon como fan en el 2019.

“Me tomó bastante tiempo ser una sola con Yoo Na Bi. Para entonces, me di cuenta que era más importante enfocarse en las emociones del momento que planearlo y expresarlo”, comentó la actriz y modelo.

So Hee agregó: “Elegí detenerme antes de expresarme a mí misma cuando me encontré con emociones muy intensas”.

Así como Song Kang agradeció a sus fans internacionales por apoyar el K-drama por Netflix, la actriz tuvo estas cálidas palabras para sus admiradores.

“Siempre he estado avergonzada de recibir tanto amor solo con mi apariencia, pero quiero compensar ese cariño en alguna forma. Quiero trabajar duro para mostrarles que sus preciosos corazones no solo son palabras de ánimo sino un gran poder que me protege y me ayuda a crecer”.

Nevertheless emitirá su episodio final (capítulo 10) el sábado 21 de agosto. Entre tanto, los seguidores hispanohablantes de la serie ya pueden leer el webtoon original traducido al español.

