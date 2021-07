BTS en MTV Hottest Superstar 2021: cómo votar y cuándo se anuncia al ganador

La energía de “Permission to dance” anima a los fans de BTS en una nueva votación. Luego de triunfar en los MTV MIAW 2021, el grupo surcoreano es nominado a los MTV Hottest Superstar.

BTS ya ha ganado dos veces el premio otorgado por MTV UK. Si repiten la victoria este año, igualarán a One Direction como los dueños del título por tres veces consecutivas.

“Permission to dance” de BTS. Foto: Big Hit

Nominados a MTV Hottest Superstar 2021

MTV presentó el 17 de julio a los 50 nominados que compiten como los más populares del verano. BTS es el único artista surcoreano en la siguiente lista.

En orden alfabético: AJ Tracey, Anne Marie, Ariana Grande, Ava Max, Bella Poarch, Billie Eilish, Bruno Mars, BTS, Calvin Harris, Cardi B, Coldplay, David Guetta, Demi Lovato, Doja Cat, Drake, Dua Lipa, Ed Sheeran, Harry Styles, Imagine Dragons, J Balvin, Jason Derulo, Joel Corry, Jorja Smith, Justin Bieber, Katy Perry, KSI, Lady Gaga, Lil Nas X, Little Mix, Lorde, Mabel.

También participan: Máneskin, Megan The Stallion, Miley Cyrus, Niall Horan, Olivia Rodrigo, P!NK, Rag’n’bone Man, Raye, Selena Gomez, SZA, Taylor Swift, The Kid Laroi, The Weeknd, Tïesto, Tion Wayne, Tom Grennan, Twenty One Pilots, Years & Years y Yungblud.

¿Cómo votar por BTS en MTV Hottest Superstar?

A partir del 17 de julio a las 5.30 p. m. (BST), fans de todos los nominados pueden unirse a la votación de Twitter.

Para que los votos sean contados deben incluir el nombre del artista + el hashtag del certamen. Los retuits son válidos.

#MTVHottest BTS

Asimismo, MTV se reserva el derecho de anular votos que traten de burlar el mecanismo de conteo. Se descontarán tuits que incluyan frases ofensivas, de contenido sexual, profanidades, difamación o que tengan motivaciones políticas.

MTV presenta a BTS como nominado en MTV Hottest. Foto: captura Twitter

Cuándo termina la votación en MTV Hottest 2021

Todos los votos suman hasta el 23 de agosto del 2021 a las 10 a. m. (BST). En Perú, el citado horario equivale a las 4 a. m. del lunes 23.

Cuándo se anuncia al ganador de MTV Hottest

Tras el cierre de la votación, el dueño del título MTV Hottest Superstar 2021 se anunciará el domingo 28 de agosto en MTV Music.