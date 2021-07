Uno de los últimos videos en YouTube de Kahi viene dando de qué hablar, ya que la artista recordada por haber sido líder del legendario grupo After School se animó a reaccionar y bailar la coreografía de “Next level” de aespa .

aespa "Next level"

Este clip sería parte de la nueva secuencia de la celebridad para su canal KahiVibes, donde empezará a opinar sobre los nuevo grupos y canciones que se van estrenando en el mundo del K-pop.

Al respecto, Kahi comentó sobre los criterios que tomó para empezar con aespa su nuevo segmento en YouTube.

“Mi criterio de selección personal para los grupos idols es cuánto me emocionan sus actuaciones. Quiero decir que hay tantas agrupaciones por ahí y todos son muy buenos. Por eso elegiré el performance que me emocione más, que me dan ganas de bailar o o me haga decir: ‘Quiero intentar eso’. Y hoy por eso elegí a aespa”.

Al inicio del performance que ve del grupo de SM Entertainment, la exlíder de After School eligió a Winter como su miembro favorita del grupo, pero minutos después quedó impactada con Karina.

“Karina tiene una presencia tan fuerte que atrae”.

Antes de ejecutar la coreografía de “Next level” de aespa, Kahi dio sus impresiones sobre los pasos y la melodía de la canción.

La coreografía es muy limpia tiene mucha energía. La música es acertada. Es un ritmo que realmente me da ganas de bailar. El performance saca lo mejor de todas las miembros y sobre todo son muy bonitas.

Aquí te dejamos el video completo de la reacción de Kahi a “Next level” de aespa.

Si tienes problemas para visualizar puedes ingresar a: youtube.com/watch?v=CvonHZuo_I0