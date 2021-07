El rubro de los K-dramas traerá en la segunda mitad del 2021 algunas de las producciones que más esperaron los fans. Una de estas es Lovers of the red sky, proyecto estelarizado por Kim Yoo Jung y Ahn Hyo seop que se ha convertido en un trending topic desde el anuncio de su producción el año pasado.

¿Qué tiene esta serie que la hace tan anticipada? Aquí resolvemos esta pregunta contándote todos sus detalles relacionados antes del estreno programado para los próximos días.

Kim Yoo Jung y Anh Hyeo Seop, protagonistas de Red sky. Foto: composición LR/Naver

La trama de Lovers of the red sky

Red sky (título alternativo) será una nueva serie coreana de romance y fantasía ambientada en la época histórica de Joseon.

Seguirá la relación nacida del encuentro entre Hong Chun Gi (Kim Yoo Jung), la única mujer pintora de la dinastía que Joseon, y Ha Ram (Ahn Hyo Seop), un astrónomo ciego y apasionado por las artes.

Puedes leer aquí la sinopsis difundida de la serie.

“La madre de Hong Chun Gi una vez oró a los cielos para enviar a un pretendiente para que su hija se casara, y un día cuando un sorprendentemente hermoso joven cae del cielo justo delante de ella, ella cree que ha sido enviado desde el cielo solo para ella. El joven, llamado Ha Ram, está casi ciego debido a un accidente durante una ceremonia de lluvia, y solo puede ver el color rojo. Tiene una posición en el palacio como astrónomo, y después de conocer a Hong Chun Gi, descubre que hay un misterio más grande alrededor de sus ojos”.

Kim Yoo Jung es una actriz de 21 años de amplia y aclamada trayectoria. Ahn Hyo Seop, de 26, continúa creciendo en el rubro con trabajos como Abyss y Romantic Doctor 2. Foto: composición LR/Naver

Una historia original cuyo autor nunca decepciona

El guion de Lovers of red sky está basado en la novela del mismo nombre que mezcla fantasía con datos biográficos de Hong Chun Gi, una pintora real de la era Joseon de quien muy poco se aborda en los registros coreanos.

En cuanto al autor de esta obra original él es el reconocido Jung Eun Gwol, escritor cuyos trabajos Sungkyunkwan scandal y The moon embracing the sun también fueron adaptados a K-dramas históricos homónimos considerados verdaderas joyas del género.

Sobre su equipo creativo

El equipo creativo también capta la atención al ser encabezado por Jang Tae Yoo, PD detrás del éxito de las premiadas series coreanas Hyena, My love from the star y Tree with deep roots (por la cual recibió el laurel al mejor director en los Korea Drama Awards del 2012).

El elenco de Lovers of the red sky

Por último, pero no menos importante, Lover of the red sky tiene como uno de sus principales atractivos a su elenco de actores repleto de estrellas juveniles de la actuación.

Dicho cast es liderado por Kim Yoo Jung y Ahn Hyo Seop, quienes se unen por primera vez para dar vida a la pintora Hong Chun Gi y al dotado Ha Ram, respectivamente.

También encontrarás en el drama a Gong Myung y Kwak Si Yang en los roles de príncipes herederos completamente opuestos; uno romántico y de espíritu libre y el otro despiadado, dispuesto a conseguir a toda costa la corona de Joseon.

Por último, completan este equipo de actores en personajes secundarios figuras con amplia experiencia como Jang Hyun Sung, Moon Sook y Kim Kwang Gyu.

Elenco de Lovers of the red sky en la primera lectura del guion del drama. Foto: SBS

Estreno de Lovers of the red sky