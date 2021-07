BTS presente en la final de la Eurocopa 2021 con “Butter”: cuándo y dónde ver

La cuenta oficial en Twitter lanzó el pasado 2 de julio una encuesta donde BTS, Louis Tomlinson, Billie Eilish y Usher se enfrentarían para que su canción suene en la final de la Eurocopa 2021. El tema ganador fue “Butter” de Bangtan para alegría de sus ARMY.

El grupo K-pop logró el 46,6% de votaciones y le sacó un 2,8% de ventaja a “Kill my mind” del ex One Direction Louis Tomlison, quien obtuvo el 43,8%.

En tercer lugar se encontró “Bad guy” de Billie Eilish con 6,5% y “Yeah” de Usher alcanzó 3,1%.

Las votaciones cerraron a las 7.00 a. m. del 5 de julio (horario peruano) y dio como ganador absoluto a BTS “Butter”, por lo que a continuación te contamos los detalles.

¿BTS se presentará en la final de la Eurocopa 2021?

No se presentará BTS en la final de la Eurocopa 2021, pero sí se podrá escuchar “Butter” que será reproducida por el #VivoStadiumDJ .

¿Cuándo es la final de la Eurocopa 2021?

La fecha programada para la realización de final de la Eurocopa 2021, donde sonará por primera vez “Butter” de BTS, será el domingo 11 de julio .

Horarios para ver final de la Eurocopa 2021 con “Butter” de BTS

A continuación, te dejamos el listado de las diferencias horarias, según el país para que los ARMY no se pierdan la final de la Eurocopa 2021 con “Butter” de BTS .

“Butter” de BTS en la final de la Euro 21 en Perú: 2.00 p. m.

“Butter” de BTS en la final de la Euro 21 en Brasil: 4.00 p. m.

“Butter” de BTS en la final de la Euro 21 en Colombia : 2.00 p. m.

“Butter” de BTS en la final de la Euro 21 en Ecuador: 2.00 p. m.

“Butter” de BTS en la final de la Euro 21 en Bolivia : 3.00 p. m.

“Butter” de BTS en la final de la Euro 21 en México : 2.00 p. m.

“Butter” de BTS en la final de la Euro 21 en Chile : 3.00 p. m.

“Butter” de BTS en la final de la Euro 21 en Venezuela : 3.00 p. m.

“Butter” de BTS en la final de la Euro 21 en Estados Unidos Este : 3.00 p. m.

“Butter” de BTS en la final de la Euro 21 en Estados Unidos Pacífico : 12.00 p. m.

“Butter” de BTS en la final de la Euro 21 en Argentina : 4.00 p. m.

“Butter” de BTS en la final de la Euro 21 en España: 9.00 p. m.

¿Quién jugará la final de la Eurocopa 2021?

El próximo 6 de julio se definirán las llaves de qué países jugarán la final de la Eurocopa 2021, donde se hará presente BTS con su última canción en inglés.

Italia enfrentará a España para definir al primer finalista. Mientras que, Inglaterra y Dinamarca se medirán para ver quién merece luchar por ser el número uno de Europa.

¿Dónde será la final de la Eurocopa 2021?

BTS se hará presente en la final, y este hecho se desarrollará en el estadio de Wembley, ubicado en Londres, Inglaterra.

BTS x Louis Vuitton

