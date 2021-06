¿Todavía no haz visto ¡Tierra, trágame! o So not worth it! de Netflix? Es una de las comedias coreanas que viene recibiendo buenas críticas por parte de la audiencia.

Además de la trama poco convencional, a lo largo de los capítulos aparecen algunas referencias y curiosidades que solo un amante del Hayllu pudo captarlos.

A continuación, te dejaré un listado de algunos de los momentos más destacables de ¡Tierra, trágame!

10. Póster de CLC y Pentagon

En uno de los episodios, cuando los universitarios están decidiendo qué comer en la habitación de Sam y Jamie, se puede ver el póster del disco Helicopter de CLC.

Póster de CLC en ¡Tierra, trágame! Foto: captura Twitter

Póster original de CLC que aparece en ¡Tierra, trágame! de Netflix. Foto: Cube

En la misma escena aparece el póster de Pentagon que emocionó a los Universe que vieron el K-drama.

Póster de Pentagon en episodio de ¡Tierra, trágame! de Netflix. Foto: captura Twitter

Póster original de Pentagon que aparece en ¡Tierra, trágame! de Netflix. Foto: Cube

9. ITZY en So not worth it!

Tras el intro inicial de ¡Tierra trágame!, se puede ver a Hyun Bin escuchando la canción “Not shy” de ITZY.

8. Youngjae maknae

En la escena donde Carson y Minnie se aprovechan de Youngjae para comprar la comida, también se le recordó a los Ahgase que el idol K-pop era del maknae-line en GOT7. Y era algo que no disfrutaba mucho junto a Yugyeom y Bam Bam.

Youngjae en ¡Tierra, trágame! Foto: Netflix

7. Bofetada con Kimchi

Dentro de la cultura Hayllu existe la bofetada Kimchi o Kimchi slap , muy popular en las series coreanas. En So not worth it! no podía faltar, y fue protagonizada por Youngjae y Minnie.

Escena del Kimchi slap en So not worth it!. Foto: Netflix

Foto de cómo terminó Youngjae tras el Kimchi slap. Foto: Instagram

6. Prima de Bam Bam

Para sorpresa de muchos fans, la prima de Bam Bam, Prae, también participó como un personaje secundario de ¡Tierra, trágame!

Incluso la actriz tailandesa que hizo de amiga de Minnie compartió un video en YouTube contando su experiencia.

5. Números telefónicos de Yugyeom y Jackson de GOT7

Luego de rechazar a una agencia coreana que quería convertir en idol K-pop a Minnie, la actriz mostró su celular mencionando que consiguió el número de varios chichos trainee, donde se pudo leer los nombres de Yugyeom y Jackson.

Minnie y los números de Jackson y Yugyeom en ¡Tierra, trágame!. Foto: Netflix / @revolutuan

4. Mark Meal

Otro de los momentos icónicos fue la mención del Mark Meal, una creación gastronómica de Mark Meal que incluye fideos instantáneos, tteokbokki, salchicas y queso.

3. Crash landing on you

Desde el episodio 1, Minnie demuestra su gran amor por los dramas coreanos, en especial por Crash landing on you y su protagonista Hyun Bin (Spoiler alert), a quien incluso intenta ir a buscar, pero no termina bien.

Minnie es fand e Hyun Bin por el drama Crash landing on you en So not worth it! Foto: Netflix

Minnie ve con sus amigas Crash landing on you en So not worth it! Foto: Netflix

2. Descendants of the sun

Asimismo, cuando Minnie acompaña a Carson a ver a su novio, el sargento Kim, la joven tailandesa queda enamorada de un nuevo recluta que visiblemente tiene un parecido a Song Joong Ki de Descendants of the sun.

Referencia a Desendants of the sun en So not worth it! Foto: Netflix

Referencia a Desendants of the sun en So not worth it! Foto: Netflix

1. Ahgase

En una de sus entrevistas, Youngjae mencionó que le pidió a la producción que él mismo quería decorar su habitación.

Por ende, hay muchas aves en el cuarto que comparte con el personaje de Jamie, en clara referencia a Ahgase, que en español significa “pájaritos”.

Youngaje tuvo presente a Ahgase en su habitación de la serie ¡Tierra, trágame! Foto: Netflix

Bonus

The Swoon de Netflix realizó una compilación de las referencias que utiliza Minnie sobre los dramas y cómo podría relacionarse con su vida.

La actriz menciona dramas desde Boys over flowers hasta The Heirs durante So not worth it!.

.