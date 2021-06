Como parte del séptimo día (horario KST) del FESTA 2021, la celebración por el octavo aniversario de BTS, el líder RM ha estrenado “Bicycle”, un tema en solitario que escribió, compuso y arregló con el cantautor John Eun.

BTS en Opening Ceremony de FESTA. Foto: Big Hit Music

El artista coreano de 27 años, además, compartió con ARMY una carta donde se sincera sobre el proceso creativo de esta canción convertida en su primera publicación solista después de tres años de su segundo mixtape Mono.

¿Dónde escuchar “Bicycle”?

La nueva canción “Bicycle” fue publicada en BANGTANTV, uno de los canales de BTS en YouTube.

También se encuentra disponible en el perfil del galardonado septeto coreano en SoundCloud: https://soundcloud.com/bangtan/bicycleforarmy [copiar y pegar]

Carta de RM sobre “Bicycle”

Compartimos aquí la traducción al español de la misiva publicada por Kim Namjoon en el blog de Bangtan.

“Siempre quise hacer una canción sobre bicicletas.

Ya han pasado tres años desde que se lanzó Mono, y estoy cansado de prepararme para la próxima serie sin una promesa, así que decidí hacer un ‘bike song’ con la buena excusa de FESTA y lanzarla esta vez.

Después de muchos giros y vueltas, monté mi bicicleta aquí y allá en febrero y marzo y la terminé con melodías y letras de la interpretación de guitarra de Hye Young. Realmente hice una canción mientras montaba en bicicleta.

No recuerdo cuánto tarareé. Le pedí a Sung Sik Moon, el artista que siempre he admirado, que hiciera una portada para la canción. Creo que la obra de arte que realmente me gusta salió de acuerdo con el estilo de dibujo habitual. ¡Me gustaría agradecer a Hye Young y Song Sik Moon por unirse a mí para tomar esta decisión!

Siempre estoy emocionado de andar en bicicleta, pero siempre me siento un poco triste cuando pongo dos pies en el pedal. Tal vez sea porque extraño muchas cosas. No sé por qué. Tal vez sea porque todavía no he conducido un correo porque no tengo licencia. De todos modos, es raro que me sienta más libre físicamente.

Desde que era un trainee, siempre quise mover el paisaje borroso que no podía capturar del todo. Triste pero emocionante, un poco frío pero cálido.

Espero que esta canción permanezca en tu playlist durante mucho tiempo y se convierta en tu ‘bike song’. Sería más que genial si pudieras sostenerlo como un pequeño regalo y aceptarlo,

Si estás triste, ¡monta tu bicicleta! Yo siempre haré lo mismo”.

Publicación de RM en blog de BTS. Foto: Twitter/@RM_Peru

Letra en español de “Bicycle” de RM

Con dos pies

Te enfrento a ti, que no te puedes ver

Yo, como siempre

Unos centímetros de temblor

Quiero mantener el bajo, bajo

Ya mi corazón está en modo fin de semana

No veo autos abiertos, ni barras abiertas

No está mal un camino que está completamente solo

Los corazones de la gente flotando como una isla

Una noche que tal vez nunca llegue

Cruzo el horizonte y vuelvo a rodar

A ese punto de fuga que establecemos

Si estás triste, anda en bicicleta

Deja que el viento esté bajo tus pies

Oh, vamos a montar en bicicleta

Abre tus brazos libremente

Yo, nana, nana

Nana, Nana

Nana, Nana, Nana, Nana, Nana

Nana, Nana

Déjalo rodar a veces

Como una rueda de bicicleta

Tengo algo que encontrar

Como un bocadillo por la tarde

Siento que he estado viviendo por este pequeño momento

En ambas ruedas, es un sueño privado al mediodía.

Siente el techo, huele la verdad

No muy lejos un milagro

No importa qué cara pongas, ahora está bien

Lo que es realmente precioso es invisible

Quita los pies del suelo

Flotemos como una isla

Baila con el viento

Si puedes llorar

Cuando estás feliz, estás triste

Si estás triste, anda en bicicleta

Deja que el viento esté bajo tus pies

Oh, vamos a montar en bicicleta

Abre tus brazos libremente

Fuente: Sonica

RM en promocional de "Butter". Foto: Big Hit Music

John Eun agradece a RM

Tras el lanzamiento de “Bicycle”, John Eun tomó Instagram para agradecer a RM por su amistad y la oportunidad de crear música juntos.

“La sensación de hacer música siempre es emocionante. Pero la sensación de hacer música con alguien que te hace sentir profundamente conectado es algo difícil de conseguir. Me siento extremadamente afortunado y bendecido de hacer música con este amigo que aprecio tanto musical como personalmente. Gracias RM por tu amistad y por mantenerme siempre motivado para ser un mejor músico y humano. No podría haber pedido un mejor compañero”, se lee al inicio de su post.

Jonh Eun tras el lanzamiento de "Bicycle". Foto: captura Instagram/@takethecoltrane

RM sobre su pasión por pasear en bicicleta

En el contexto del lanzamiento musical, revive entre los ARMY la declaración de RM sobre andar en bicicleta y otras actividades como un refugio para sí mismo.

“Me gusta ir a museos, cultivar plantas y andar en bicicleta. Creo que es una lucha con mí mismo y no perder la cabeza”.

.