El 13 de mayo, J.Yoon de M.C the MAX fue hallado muerto en su casa ubicada en Seogyo-dong, Mapo-gu, Seúl (Corea del Sur), por la Policía local, quienes fueron alertados por la agencia del artista K-pop.

Yoon Jae Woong tenía 39 años y era miembro de la banda MC The Max. Foto: OSEN

Según fuentes policiales, se recibió una denuncia por parte de la compañía 325 E&C, quienes al no poder localizar a Yoon Jae Woong, nombre verdadero, pidieron que las autoridades ingresaran a su casa.

La Policía informó que J.Yoon de M.C the MAX no dejó un testamento y declararon a los medios: “Hasta ahora, no hay sospechas de homicidio. Vamos a solicitar una autopsia al Instituto Nacional de Investigación Científica (GIST) para una identificación precisa de la muerte”.

Así informaron los medios coreanos como Yonhap.

En tanto, la agencia emitió un comunicado oficial brindando detalles del fallecimiento, donde además de lamentar su partida pidieron no emitir especulaciones sobre los motivos del hecho.

Esta es la traducción al español del comunicado de 325 E&C sobre la muerte de J.Yoon de M.C the MAX.

“Hola. Somos la agencia de M.C the MAX, 325 E&C.

Hacemos público este comunicado para dar una noticia desafortunada y trágica. J.Yoon de M.C the MAX nos dejó este 13 de mayo.

Ante la repentina y triste noticia, los miembros de M.C the MAX y todo el personal de 325 E&C están de duelo con gran tristeza.

Nos sentimos desconsolados por transmitir noticias desafortunadas a los fans que han enviado amor y apoyo sin fin a J.Yoon.

Por favor, deseen que J.Yoon descanse en paz, y pedimos que (los medios) se abstengan de publicar artículos especulativos en consideración a su familia”.

J.Yoon de M.C the MAX Instagram

J.Yoon de M.C the MAX tenía una cuenta en Instagram bajo el usuario de @yjw_0927, donde acumuló 22.900 seguidores.

Perfil de J.Yoon de M.C the MAX en Instagram. Foto: Instagram

En su último post en la mencionada red social, el artista K-pop hizo mención sobre el detrás de cámaras del MV “In dreams”, tema que grabó junto a M.C the MAX en abril.

Último post de J.Yoon de M.C the MAX en Instagram. Foto: Instagram

¿Quién era J.Yoon de M.C the MAX?

M.C The Max o Moon Child the Max (엠씨 더 맥스) es una conocida banda K-pop y K-rock que fue fundada en 2002 bajo la agencia 325 E&C.

J.Yoon fue uno de los tres miembros que integró esta agrupación. Sus compañeros fueron Lee Soo (Isu), el vocalista, y Jun Min Hyuk, el baterista.