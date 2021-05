Imitation: drama sobre el Kpop tuvo menos del 1% de audiencia en su estreno

Pese a ser uno de los proyectos de la temporada más anticipados, el estreno del nuevo K-drama Imitation ha registrado menos del 1% de índices de audiencia local, conforme a fuentes oficiales.

La nueva serie juvenil y musical sobre la industria del K-pop llegó por el canal coreano KBS2 la noche del 7 de mayo KST. Poco después, fue publicada en la plataforma streaming Viki Rakuten.

Al ser protagonizada por famosos ídolos reales (entre los que figuran miembros de ATEEZ y SF9), por su trama basada en la historia original del conocido webtoon homónimo y su promoción innovadora, captó atención a nivel local e internacional en el contexto previo a su lanzamiento.

La serie está basada en el webtoon homónimo de Park Kyung Ran. Foto: Naver

Sin embargo, las cifras oficiales revelan que no tuvo un buen comienzo entre el público televisivo del país de producción, al registrar 1% de índices de audiencia en la primera mitad y 0,9% en la segunda parte.

¿Por qué el estreno no tuvo buena respuesta local?

No hay una postura formal que responda a la pobre audiencia registrada por el capítulo 1; no obstante, los fans postulan que se debe al horario asignado al drama (de 11.20 p. m. del viernes a las 0.30 a. m. del día siguiente), el cual no favorecería el alcance a su público objetivo: los jóvenes.

Por otro lado, no todo fue malo a nivel local para el inicio de la serie con miembros de SF9, ATEEZ, U-KISS y más, pues fue tendencia en Corea del Sur durante varias horas en la madrugada inmediata a su estreno y tuvo un porcentaje elevado de reseñas positivas.

¿De qué trata Imitation?

La nueva serie dramática dirigida por Han Hyun Hee (guion adaptado por Choi Sun Youn y Kim Min Jeong), sigue las vivencias tras los reflectores de los grupos ficticios del K-pop SHAX, Tea Party y Sparkling.

Como se mencionó, cuenta con el trabajo de populares ídolos actuales, entre ellos miembros de ATEEZ y SF9. También participan en el proyecto integrantes de aclamados grupos en stand by o disueltos, como U-KISS, T-Ara y PRISTIN, y seniors de la primera generación (Danny Ahn de g.o.d y Shim Eun Jin, ex Baby V.O.X).