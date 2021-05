Ryujin de ITZY responde sobre relación de la mafia y tema “In the morning”

Cuando se reveló la temática que tendría el comeback de ITZY surgieron una serie de dudas entre los fanáticos, ya que el tema “In the morning” o en coreano conocido como “Mafia en la mañana” fue vinculado con los grupos criminalísticos. Ante esta situación, Ryujin respondió en una reciente entrevista a NYLON.

Cuando la canción fue lanzada el fandom del grupo K-pop, principalmente el internacional, se preocupó, ya que temían estar promocionando o romantizando a la mafia. La comunidad de fanáticos italianos fueron los más afectados con esta situación, debido a los estereotipos que existen sobre el crimen organizado.

Portada de Guess who de ITZY. Foto: JYP

Antes de generar conflictos culturales, Ryujin de ITZY fue consultada sobre el tema y aclaró para el alivio de sus fans en todas partes del mundo.

“Para ‘Mafia In the morning’, la mafia no significa la verdadera mafia que pueda existir en Italia. Se trata del juego de fiesta Mafia en Corea”.

Miembro de ITZY tras presentar "In the morning". Foto: JYP

Juego de la Mafia

Mafia es un juego coreano muy popular que consiste en que un grupo de personas debe reunirse en una misma sala y el que dirige la dinámica debe escoger a dos personas que actúen como delincuentes, dos policías y dos médicos.

Quien designa los papeles debe hacerlo sin ser observado por los participantes, mientras estos mantienen la cabeza agachada y sin ver a su costado.

Luego de elegir los roles todos puede levantar las miradas e inicia el debate para adivinar quiénes son los delincuentes que han sido filtrados en el grupo.

Los más interesados en descubrir a los malhechores son los policías, porque si ellos logran ubicarlos ganan automáticamente la partida.

Para escoger a dos sospechosos se arma un debate y cuando se elija a estos se realizará una votación para eliminarlos del juego.

Asimismo, los médicos puede salvar a los eliminados, pero corren el riesgo de regresar a uno de los delincuentes.

El juego termina cuando los participantes eliminan a los dos malhechores y ganan, o pierden al desterrar a los policías.

Sobre el MV de ITZY

A solo cuatro días de haber sido lanzado el MV superó los 60 millones de reproducciones en YouTube.