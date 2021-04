BTS Meal McDonald’s: ARMY revive el Oreo McFlurry de V y lo vuelven viral

‘CF KING V’ atacó de nuevo. Tras el anuncio del BTS Meal de McDonald’s, Oreo McFlurry se convirtió en uno de los tópicos más comentados en las redes sociales a nivel global y todo gracias a Kim Taehyung.

El 19 de abril, el grupo nominado al Grammy sorprendió a sus fans por el anuncio de su colaboración con la multinacional de comidas rápidas fundada ocho décadas atrás. El producto que nace de este trabajo conjunto, un menú especial inspirado en los famosos coreanos, llegará a 50 países desde junio del 2021.

RM, Jin, Suga, Jimin, J-Hope, V y Jungkook de BTS posaron comiendo un combo de McDonald's. Foto: composición LR

En el mencionado contexto, ARMY rememoró el icónico momento en el que V ordenó una hamburguesa de res y una Oreo McFlurry de McDonald’s.

El suceso fue registrado en el Bon Voyage Season 4, pero a raíz del BTS Meal no solo revivió, sino suscitó que la frase “Oreo McFlurry” se volviese viral y escale en las tendencias mundiales de Twitter hasta el Top20.

Oreo McFlurry en las tendencias mundiales. Foto: captura Twitter/myonlyTAEger

Países como Malasia y Filipinas ubicaron el nombre del producto dulce por encima del puesto 15, mientras que en Estados Unidos tomó el segundo lugar junto a la palabra “MCDONALDS”. Adicionalmente, Kim Taehyung se volvió tendencia en Twipple Japan después del anuncio de la colaboración.

Oreo McFlurry tendencia en Filipinas. Foto: captura Twitter/@TAETAE_PH

Oreo McFlurry en tendencia en Estados Unidos. Foto: captura Twitter/TaehyungUSA

Taehyun en Twipple Japan. Foto: captura Twitter/@KTHEADLINES

Aunque no está incluido en el BTS Meal, Oreo McFlurry está provocando atención por el momento ícono de V, lo que, comentan los fans, demuestra la capacidad del ídolo de convertir en ‘oro’ todo lo que esté relacionado a él.

Puedes ver aquí al famoso coreano de 25 años ordenando el producto durante el Bon Voyage Season 4.

¿BTS Meal en Perú?

Para pesar de ARMY Perú nuestro país no será uno de los que vendan el BTS Meal. No obstante, los fans locales no pierden la esperanza de ser incluidos. Así lo demuestran en una cruzada que iniciaron en redes sociales para visibilizar el interés por la colaboración de Jin, Jimin, V, Suga, RM, Jungkook y J-Hope con McDonald’s.