JAY B de GOT7 revela que quiere trabajar con IU: Tiene un tono que me gusta

¿JAY B y IU juntos en un proyecto musical? Este posible escenario ha tomado fuerza luego de que el líder de GOT7 revelara sus deseos de colaborar con la destacada solista y le enviara un mensaje directo con el fin de lograr su propósito.

Recientemente, el famoso coreano de 27 años brilló en la portada de la edición por el octavo aniversario de la revista The Star. En la entrevista que acompañó la sesión, confesó pensamientos sobre su nueva faceta en solitario. Asimismo, compartió abiertamente su intención de poder trabajar en el futuro con la intérprete de “LILAC”.

JAY B de GO7 para The Star. Foto: The Star

Sobre su carrera en solitario

A inicios del año, el líder y todos sus compañeros de GOT7 partieron de JYP Entertainment para desarrollar sus propios caminos en la industria, con miras a realizar un comeback grupal en algún momento.

Tras la decisión, él pasó de ser JB a llamarse JAY B. Actualmente, al igual que los otros seis miembros, impulsa sus habilidades de manera individual.

Sobre ir en solitario, el idol K-pop compartió: “Ahora que me estoy comunicando directamente sobre asuntos relacionados con el trabajo, he llegado a comprender el valor de este y las oportunidades. Si no hubiera podido tener experiencias como esta, no creo que hubiera llegado a una realización tan grande como la que tuve. Me siento agradecido por las oportunidades que se me han brindado y también ha aumentado mi nivel de satisfacción con mi trabajo“.

Im Jaebeom (JAY B) es un cantante, bailarín, actor, modelo, compositor, productor y MC coreano de 27 años. Foto: The Star

¿Qué inspira a JAY B?

Además de ser cantante, MC, bailarín y actor, Im Jae Beom (nombre real) ha mostrado su talento como compositor y productor en piezas musicales de GOT7, y de las subunidades JJ Project y JUS2. Por mencionar un ejemplo reciente, participó en la creación de “Last piece”, título principal del último álbum grupal.

Respecto a lo que inspira no solo su arte, sino también su día a día, manifestó: “De muchas situaciones y personas, y de experiencias tanto de primera como de segunda mano. Cosas como las fotos y las obras de arte no solo influyen en mi música, también influyen en mi vida misma. Soy alguien que quiere expresar las cosas que siento “.

JAY B también es líder del grupo K-pop GOT7. Foto: The Star

JAY habla sobre IU

En una sección de la entrevista para The Star, le preguntaron a JAY B con qué artista quisiera trabajar, y esto fue lo que respondió: “Una persona que tiene un tono que me gusta es IU”.

El líder expresó que tal vez podría no ser posible. Aun así, no dudó en remitir un mensaje directo a la cantante de 28 años: “Voy a hacer lo mejor que pueda. Si te gustan mis canciones, te agradecería mucho que aparecieras en ellas”.

JAY B en portada de la edición especial de The Star. Foto: The Star

Puedes ver aquí la entrevista completa.