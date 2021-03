River where the moon rises: inicio del drama se regrabará con Na In Woo

Representantes del K-drama River where the moon rises confirmaron que Na In Woo también volverá a grabar los capítulos iniciales que se habían emitido con Ji Soo como el personaje de On Dal. Luego del escándalo de bullying que involucró a este último, no quedará presencia de su rostro en posteriores transmisiones del drama histórico.

La producción y emisión de River where the moon rises entró en crisis tras los destapes de su protagonista masculino. El público exigió que este sea retirado del reparto. En ese entonces, solo se habían sacado al aire seis episodios de la historia, pero la filmación estaba avanzada al 80%.

El 5 de marzo, se confirmó que Na In Woo entraba a reemplazar a Ji Soo a partir del capítulo 7 y se volvería a filmar el material desde ese episodio en adelante. Parte del elenco aceptó el trabajo extra sin exigir remuneración adicional. Con una agenda contra el reloj, el equipo de producción comunicó el 24 de marzo que ya se terminó de grabar las tomas pendientes hasta el capítulo 18.

Sin embargo, como el inicio del drama se retiró de las plataformas de video on-demand, la producción recibió solicitudes de nuevos espectadores que deseaban ponerse al día con la historia desde el comienzo de esta.

“Un grupo de televidentes expresó su deseo de ver los primeros episodios. Para ayudar a que nuevo público conozca mejor la historia y atraer a más audiencia, filmaremos los capítulos del 1 al 6 nuevamente y volverán las retransmisiones del drama. Esperen el resultado de esta parte que también será recreada completamente con Na In Woo como On Dal”.

Kim So Hyun y Na In Woo en sus personajes de River where the moon rises. Foto: KBS

Por otro lado, la controversia de Ji Soo volvió a encenderse luego de que más testimonios anónimos de compañeros de escuela fuesen divulgados en un reportaje de MBC. El actor se disculpó otra vez por sus acciones de intimidación, pero negó haber incurrido en acoso sexual.