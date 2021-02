Continúa la cuenta regresiva para el estreno del drama Vincenzo, proyecto que marca el regreso de Song Joong Ki a la televisión. Los tráilers de tvN dan un vistazo a la personalidad fría y calculadora de su personaje y muestran cómo interactúa con el resto del elenco.

Un nuevo adelanto de la televisora presenta a Vicenzo Cassano en su llegada a Corea del Sur, país donde se establecerá luego de haber crecido en Italia.

“Un extraño altamente peligroso conoce vecinos muy extraños”, se lee en el video. Aunque él no le teme a las peleas y parece un hombre dispuesto a todo, se verá envuelto en situaciones raras debido a sus nuevos vecinos.

Cartel de Vincenzo con el personaje protagonista. Foto: tvN

También aparece el abogado Jang Joon Woo (Ok Taecyeon), un aprendiz que trata de persuadir a su colega Hon Cha Young (Jeon Yeo Bin) para que no se acerque mucho a Vincenzo. Pero ella no le teme y está determinada a descubrir quién es y qué busca en el país.

Los villanos de la historia entran en escena en la parte final del tráiler. Se trata de Jang Han Seo, el presidente del conglomerado Babel que es interpretado por Kwak Dong Yeong, y la abogada Choi Myung Hee (Kim Yeo Jin), alias ’Víbora’.

Ella lo amenaza sin titubear: “No necesito mucha fuerza en mis dedos para romperte el cuello”. Mientras Cassano promete volver: “Voy a recuperar esto sin importar lo que cueste, y haré que todos ustedes paguen por lo que hicieron”.

¿Quién es Vincenzo Cassano?

El personaje protagonista del K-drama es un abogado de ascendencia coreana que fue adoptado por una familia italiana. Ahí se convirtió en un hábil consigliere (asesor) de la mafia. Cuando surge un conflicto en su organización se ve obligado a regresar a Corea.

Vincenzo no teme usar los métodos más crueles para castigar a los villanos. Sin embargo, cuando debe negociar hace uso de su encantadora sonrisa. Definitivamente, no es un héroe clásico.

Song Joong Ki empuña un arma en still oficial de Vincenzo. Foto: tvN

“Me sentí emocionado al ver el guion. No es una historia predecible sobre el bien triunfando sobre el mal, y el método por el que Vincenzo castiga a los malvados es algo fuera de lo usual. Creo que los espectadores podrán sentir esa tensión y catarsis”, expresó Song Joong Ki en la presentación de su nuevo rol.

El actor agregó: “Aunque Vincenzo tiene toda la apariencia de ser coreano, es italiano hasta el hueso. Como siempre vivió como un extranjero en la oscuridad, es una figura solitaria que ni siquiera se atreve a confiar en personas cercanas a él”.

Vincenzo en Netflix

Vincenzo se estrena por tvN el 20 de febrero y tomará el horario del drama Mr. Queen. También ha sido adoptado por Netflix y se emitirá el mismo día que en Corea del Sur. Ya está en el catálogo de la región Latinoamérica.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.