Rosé, Jennie, Lisa y Jisoo están listas para deslumbrar con su talento en el primer concierto online de BLACKPINK, THE SHOW. El evento se transmitirá por YouTube y promete dejar a los fans complacidos con la calidad de performance que el popular cuarteto femenino pondrá en escena.

Una característica del espectáculo en vivo de BLACKPINK es la presencia de músicos. THE SHOW no será la excepción, pues contarán con THE BAND SIX, equipo que participó de la gira mundial del grupo en años anteriores.

Otro de los atractivos de THE SHOW es el setlist. El concierto incluirá canciones de THE ALBUM que nunca antes se habían presentado en escenarios, y también solo stages para cada una de las cantantes.

El caso de Rosé será aún más especial, pues aprovechará el evento para compartir con sus fans una canción que será parte de su primer proyecto como solista. YG ya confirmó que el referido videoclip terminó de grabarse a mediados de enero y solo falta confirmar la fecha para su lanzamiento.

¿Cuándo se hará el concierto BLACKPINK THE SHOW?

THE SHOW, el concierto de BLACKPINK, se realizará el 31 de enero del 2021 a las 2 p. m. (KST).

En los planes originales, este iba a celebrarse en diciembre del año pasado, pero debido al incremento de casos COVID-19 en Corea, se postergó hasta que fuera más seguro para todo el equipo de producción.

Horarios de THE SHOW en YouTube

Presta atención a los horarios que corresponden al evento según tu país de residencia:

THE SHOW, BLACKPINK LIVE en Perú : 0.00 a. m.

THE SHOW, BLACKPINK LIVE en Brasil : 2.00 a. m.

THE SHOW, BLACKPINK LIVE en Colombia : 0.00 a. m.

THE SHOW, BLACKPINK LIVE en Ecuador : 0.00 a. m.

THE SHOW, BLACKPINK LIVE en Bolivia : 1.00 a. m.

THE SHOW, BLACKPINK LIVE en México : 1.00 a. m.

THE SHOW, BLACKPINK LIVE en Chile : 2.00 a. m.

THE SHOW, BLACKPINK LIVE en Venezuela : 1.00 a. m.

THE SHOW, BLACKPINK LIVE en Estados Unidos : 1.00 a. m.

THE SHOW, BLACKPINK LIVE en Argentina : 2.00 a. m.

THE SHOW, BLACKPINK LIVE en España: 7.00 a. m.

¿Cómo ver BLACKPINK The Show Live Stream?

Este concierto es un evento de pago, por lo que tendrás que comprar una membresía en el canal oficial de BLACKPINK en YouTube . El proceso de pasar de suscriptor a miembro es sencillo y lo explicará el tutorial párrafos abajo.

Entradas y precios para BLACKPINK THE SHOW

ESTÁNDAR : 36.000 wones. Ofrece el beneficio de ver la transmisión en vivo y retransmisión.

PLUS: 48.000 wones. Ofrece el acceso al concierto, retransmisión, contenido detrás de escena (behind the scenes) y otros adicionales.

En moneda peruana, las entradas al concierto de BLACKPINK cuestan 120 soles y 140 soles, según la categoría respectiva.

Rosé, Lisa, Jisoo y Jennie: promoción del concierto de BLACKPINK. Foto: YG

Tutorial para registrarse al canal de BLACKPINK

La membresía de BLACKPINK es de pago único, pues expirará el 17 de febrero del 2021. Para adquirirla, solo tienes plazo hasta una hora antes de que inicie la transmisión de THE SHOW.

Ingresa al canal de BLACKPINK: https://www.youtube.com/c/BLACKPINKOFFICIAL/featured

Con tu sesión iniciada en YouTube, selecciona la opción unirme

Confirma seleccionando comprar entrada

Ingresa los datos de pago.

Precios en Perú para BLACKPINK The show. Foto: captura YouTube

IMPORTANTE: Para usuarios de Android, pueden comprar la membresía directamente desde la app YouTube. En caso de iOS móvil, deberán ingresar al canal de BLACKPINK desde la opción navegador, no en el aplicativo.

BLACKPINK: Pretty Savage para The SHOW

Un teaser al concierto THE SHOW. BLACKPINK volvió al programa The late late show with James Corden después de un año para mostrar un adelanto de lo que se verá en el espectáculo oficial.

La performance elegida fue “Pretty savage” en una edición rearranged. Mírala a continuación:

