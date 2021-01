True beauty: Hwang In Yeop cantará OST oficial para el Kdrama

Hwang In Yeop cantará para el OST oficial de True Beauty. Tras la emisión del episodio 14 del K-drama, una fuente de la productora confirmó que el actor será parte de la banda sonora que cuenta con temas como “I’m in the mood for dancing” de Yuju y “Call me maybe” de SAya.

La voz de Hwang In Yeop llamó la atención en la audiencia del Kdrama donde interpreta a Seojun. Él se enamoró de la protagonista Lim Jugyeong (Moon Ga Young), pero no se atrevió a confesarle sus sentimientos al ver que ella amaba a su amigo Suho (Cha Eun Woo).

En True Beauty, Seojun es un aprendiz de idol, por lo que se le ha escuchado cantar por algunos minutos en la serie. Los covers que ha hecho son “Flower pot” de Alex y la canción “To you my light” de Maktub.

El OST de Hwang In Yeop será lanzado el 5 de febrero, al finalizar la emisión del Kdrama.

Tráiler de True Beauty

El 3 y 4 de febrero se estrenarán los dos capítulos de desenlace de True Beauty, y los avances han despertado toda clase de reacciones. Previo al final, Suho y Jugyeong tuvieron que separarse y se despidieron con lágrimas en el aeropuerto.

Luego se reveló que pasaron dos años. ¿Seojun habrá tenido oportunidad de declararle sus sentimientos en ese período de tiempo? ¿Qué pasará cuando Suho regrese?

