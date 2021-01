Hyun Bin y Daniel Henney de Mi adorable Sam Soon volverán a actuar juntos

Hyun Bin y Daniel Henney en My name is Kim Sam Soon, serie de MBC que fue de gran éxito internacional. Foto: MBC

Daniel Henney se unirá a Hyun Bin en la secuela de una importante película de acción. Ambos aparecieron en la comedia romántica Mi adorable Sam Soon (2005).