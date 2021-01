Jimin: realizan protesta en defensa del idol de BTS y contra Big Hit

Un fandom, aparentemente de ARMY, realizó una protesta frente a las oficinas centrales de Big Hit Entertainment demandando mayor protección y actividades en solitario para el miembro Jimin.

Los organizadores de esta demanda han sido identificados como Mochi Union y contrataron un camión para que exponga en una pantalla grande sus pedidos hacia la empresa fundada por Bang Shin Hyuk.

Este fue el tuit que escribió el fanbase:

“En respuesta al manejo de Big Hit de los antis de Jimin y la supresión a largo plazo de los recursos personales, no queremos permanecer en silencio más. Hacemos una protesta de camiones, esperando que la empresa pueda cumplir con su deber con seriedad”.

Tuit sobre protestas contra Big Hit y en favor de Jimin. Foto: @guardiansofpjm

Estas fueron las frases que lucieron los camiones frente a la sede de Big Hit Entertainment.

“Big Hit debe planificar varias promociones individuales para adaptarse al talento excepcional y sobresaliente de Jimin”.

“Big Hit debería dejar de reprimir y dejar de ocultar los logros de Jimin”.

“Big Hit debería proteger los derechos de Jimin”.

“Demande a todos los antis que crean y distribuyen publicaciones maliciosas”.

Imagen compartida sobre la protesta contra Big Hit y en favor de Jimin. Foto: @guardiansofpjm

Imagen compartida sobre la protesta contra Big Hit y en favor de Jimin. Foto: @guardiansofpjm

Imagen compartida sobre la protesta contra Big Hit y en favor de Jimin. Foto: @guardiansofpjm

Imagen compartida sobre la protesta contra Big Hit y en favor de Jimin. Foto: @guardiansofpjm

Jimin en BTS

Una de las canciones de más éxito que tuvo Jimin en el 2020 fue “Filter”, la cual fue lanzada con el álbum Map of the soul: 7 y “Friends” en el disco Be: edition deluxe.

Ambos temas ocuparon las posiciones número 5 y 6 en las premiaciones de los Gaon Chart Awards 2020, cuya ceremonia se llevó a cabo el 13 de enero.

Actualmente, las canciones de Park Jimin se encuentran concursando en el Hot 50 World Songs January 2021 de King Choice. La votación cierra el 31 de enero.

Jimin, miembro de BTS. Foto: Dispatch

