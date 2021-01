Luego del exitoso estreno de los episodio 7 y 8 de True beauty, esta semana toca revelar los capítulos 9 y 10, donde se espera el desarrollo de la relación que nació entre Jugyeon y Suho tras el beso que se dieron durante su viaje de excursión en el instituto.

Beso entre Jugyeon y Suho en el episodio 8 de Tru beauty. Foto: captura tvN

Episodio 8 de True beauty

Cuando Moon Ga Young y sus compañeros fueron a un paseo estudiantil, se desarrollaron momentos incómodos para la protagonista.

Jugyeon entra en una contradicción, pensando que Suho está enamorado de Sojin, mientras que esta última descubre sus sentimientos hacia su compañero.

Cuando Cha Eun Woo es ayudado para declarar sus sentimientos a Moon Ga Young, Park Yoo Na lograr interponerse.

Posterior a este momento, Jugyeon llora frente a Seojun y le confiesa a este que esta enamorado de Suho, provocando dolor en el corazón del motociclista.

Minutos antes de terminar el episodio 8 de True beauty, Cha Eun Woo logra salvar a Moon Ga Young y le dice que la persona que le gusta es ella y terminan besándose.

Tráiler capítulo 9 de True beauty sub español

Traducción del adelanto del capítulo 9 de True beauty.

Moon Ga Young: Creo que hay compañeros de la escuela cerca. ¡Agáchate!

Cha Eun Woo: ¿Por qué debo de esconderme?

Moon Ga Young: Me da vergüenza.

Hwang In Yeop: ¿Por qué vas a trabajar en ALBA?

Moon Ga Young: Para poder ganarme una beca en la Escuela de Maquillaje.

Hwang In Yeop: ¿Reconoces a The Albazari?

Moon Ga Young: No puedo hacerlo.

Hwang In Yeop: ¡No! Puedes hacer más de lo que imaginas.

Cha Eun Woo: Te traje aquí porque quería mostrarte algo.

Park Yoo Na: Me gusta Suho.

Cha Eun Woo: ¡Im Jugyeon, terminemos!

Horario de estreno de True beauty

True beauty en Perú : 8.30 a. m.

True beauty en Indonesia : 10.30 p. m.

True beauty en Colombia : 8.30 a. m.

True beauty en Malasia : 11.30 p. m.

True beauty en México : 9.30 a. m.

True beauty en Filipinas : 11.30 p. m.

True beauty en Chile : 9.30 a. m.

True beauty en Argentina : 9.30 a. m.

True beauty en Estados Unidos: 11.30 a. m.

¿True beauty en Netflix?

Para decepción de los amantes de dramas coreanos, True beauty no fue considerado en el catálogo de estrenos de Netflix.

De momento, los fans esperan que sea subido cuando la emisión termine.

Desde que concluyó It’s okay to not be okay, Netflix no lidera en sintonía con los dramas por los que apostó.

True Beauty, k-drama que adapta webtoon Secretos de belleza. Foto: tvN

Ver True beauty gratis en Viki con sub español

La plataforma streaming que está autorizada para distribuir todos los capítulos de True beauty es Viki.

Este portal puso a disposición completamente gratis los episodios de True beauty, pero solo hasta el cuarto capítulo. Para ver desde el quinto deberás suscribirte a una de sus tarifas.

Asimismo, puedes ver gratis Viki los 7 primeros días de haber dado de alta tu suscripción.

Los subtítulos al español de True beauty en esta plataforma se suben después de un par de horas de su estreno en Corea del Sur.

Ver gratis True beauty. Foto: Viki

