Este 2020, el Diario La República presenta la primera edición de una votación especial para los fans del arte procedente de Corea del Sur, China y Tailandia. Se trata de los Premios Cultura Asiática (PCA) en la que podrás apoyar a tu favorito en 15 categorías.

Una de ellas reconoce a los artistas coreanos que con su sola presencia en el escenario cautivan a miles de fanáticos. Estas son las opciones para la categoría Mejor solista de K-pop del 2020 y los proyectos que los hicieron brillar este año.

Nominados PCA 2020 - Mejor solista K-pop masculino

Hwasa en los PCA 2020

Tras el éxito de Twit en el 2019, Hwasa de MAMAMOO siguió imparable el 2020 con su carrera individual. Inició con un remix oficial de “Physical” junto a Dua Lipa y luego estrenó su EP Maria. El single principal fue compuesto por ella misma y la canción se mantuvo por semanas entre los primeros puestos de MelOn.

Kang Daniel en los PCA 2020

Luego de un hiatus de casi 4 meses por salud, Kang Daniel volvió a los escenarios a buscar el brillo que en el 2017 lo había convertido en el ‘it-boy’ del K-pop. El ex-miembro de Wanna One inició su trilogía de colores con los EP Cyan y Magenta. Sumando las ventas de este último disco, logró cruzar el acumulado de un millón de copias en los 13 meses de su debut.

Sunmi en los PCA 2020

La exintegrante de Wonder Girls es una de las mujeres poderosas de la industria y este 2020 volvió con el sencillo Pporappippam. La canción fue escrita y co-producida por Sunmi, quien eligió el color “púrpura de la noche” como la representación de sí misma en esta era.

Baekhyun en los PCA 2020

Delight, el segundo miniálbum de Baekhyun, consagró al integrante de EXO como el primer solista de su compañía que llegó a vender un millón de copias con un solo disco. Pero otra muestra del éxito de este proyecto fue cómo se replicó la coreografía de su canción principal a través del “Candy challenge”, dinámica en la que participaron no solo fans, sino también colegas de la industria.

IU en los PCA 2020

IU es la cantautora engreída del público coreano y su trabajo la hace digna de tal reconocimiento. Sus propuestas del 2020 dieron en el blanco; primero con su regreso a los OST con “Give you my heart” de Crash landing on you y luego con “eight”, colaboración que escribió con Suga de BTS e ingresó directamente en la cima de MelOn.

Zico en los PCA 2020

“Anysong” de Zico se cuenta como una de las canciones que definieron el 2020. La melodía se hizo viral en las redes sociales desde su estreno en enero. El rapero creo un verdadero éxito para el público general al obtener 330 ‘Perfect All Kills’ con esta pegajosa melodía.

Chungha en los PCA 2020

Con su impecable performance, Chungha ocupa una merecida posición entre las solistas más destacadas de su generación. Como muestra de su intenso trabajo en el 2020, la exmiembro de I.O.I lanzó OSTs, colaboraciones y dos singles pre-release para su esperado álbum Querencia. En “Stay tonight” luce su hipnótica presencia escénica.

Taemin en los PCA 2020

La dedicación artística de Taemin, maknae de SHINee, saltó a la palestra una vez más con su disco Never gonna dance again, que fue lanzado en dos partes y al que llamó un “punto de quiebre” de su carrera. Los singles “2Kids”, “Criminal” y “Idea” forman parte de ese proyecto titulado de forma irónica para quien es uno de los mejores bailarines del K-pop.

Taeyeon en los PCA 2020

La integrante de SNSD tuvo que enfrentar pérdidas este 2020, pero el consuelo fue su música. En mayo, ella lanzó su sencillo especial “Happy” y luego de varios meses de descanso sacó su segundo miniálbum en japonés #GirlsSpkOut. En diciembre, llegó su EP What do I call you con el sencillo principal del mismo nombre.

Jessi en los PCA 2020

Jessi tiene 15 años de experiencia en la industria; sin embargo, este 2020 su popularidad se disparó. Con una personalidad audaz y sin tapujos, llevó su canción “Nunu Nana” a ser viral entre el público general. La rapera que también fue parte del exitoso proyecto Refund Sisters, recogió así el fruto de tanto tiempo de esfuerzo.

¿Cómo votar por el mejor solista K-pop?

Las votaciones se abren el 30 de diciembre a las 8.00 p. m. y cierran el 6 de enero 2021 a las 8.00 p. m.. Los resultados se darán a conocer el 9 de enero a las 8.00 p. m. a través del Facebook de La República Entretenimiento.

Revisa la parte inferior de la nota para votar.

Solo tienes que abrir previamente tu correo en gmail para que se pueda registrar desde aquí tu voto. (Solo se registrará un voto por correo electrónico).

Marcar la alternativa de tu preferencia y listo

#PremiosCulturaAsiática2020. También puedes invitar a tus amigos a participar usando los hashtags: #PCA2020

Cargando…

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.