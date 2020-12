El 10 de diciembre JST, los famosos actores japoneses Matsuzaka Tori y Toda Erika sorprendieron a sus respectivos fans con el anuncio de su matrimonio.

Mediante sus agencias representantes personales, las celebridades asiáticas, de 32 años cada uno, revelaron la noticia de sus nupcias y compartieron un mensaje para quienes apoyan sus carreras. La fecha de la ceremonia y el lugar donde se concretó no se hicieron públicos.

“Muchas gracias por su continuo apoyo. Este es un informe repentino, pero yo, Tori Matsuzaka, me casé con Erika Toda. Desde mi debut, he podido estar en muchos sitios fructíferos con el apoyo de muchas personas. Me gustaría asumir más responsabilidad y determinación que nunca, y tomarme todo en serio a medida que cambia el entorno de vida”, señaló el artista de la agencia TOP COAT antes de reiterar su gratitud por el soporte de los fans.

Matsuzaka Tori, Toda Erika

La estrella de FLaMme hizo el respectivo anuncio y, para alegría de sus admiradores, afirmó su deseo de seguir activa en el rubro de la interpretación.

“A todos los que siempre me apoyan, me gustaría informarles que Erika Toda se ha casado con el Sr. Tori Matsuzaka. Me gustaría seguir dedicándome a ser actriz sin olvidar mi agradecimiento a todos, por lo que agradecería que me vigilaran. Esperamos contar con su apoyo continuo en el futuro”, cita Oricon News.

Matsuzaka Tori y Toda Erika

Sobre Toda Erika

Toda Erika nació el 17 de agosto de 1988 en la prefectura de Hyogo, en Japón. Realizó su debut televisivo en 2000 con la serie de NHK, Audrey, y, desde entonces, ha participado en otras 46 producciones para la pantalla chica, entre las que figuran Hana yori dango 2, Code blue special - Another battlefield, Great love: With you who forget me y Scarlet.

En 2006, apareció por primera vez en el cine interpretando a Misa Amane en el live action Death note. Completan su repertorio de películas 28 trabajos más.

Sobre Matsuzaka Tori

Matsuzaka Tori nació el 17 de octubre de 1988 en la prefectura de Kanagawa. En 2008, debutó como modelo tras ganar el premio mayor en la exclusiva audición de la revista masculina FINEBOYS, y al año siguiente, inició carrera como actor de cine y televisión.

Ininterrumpidamente, desde el 2009, ha construido su fructífera vida profesional, donde acumula un total de 36 películas y 31 doramas. Perfect world y Kono sekai no katasumi son algunos de sus recientes trabajos.

Al igual que su ahora esposa, Toda Erika, también es una solicitada figura de comerciales.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.