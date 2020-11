Kim Woo Bin: “No es fácil, pero trabajo en amarme y entenderme a mí mismo”

Kim Woo Bin ha cambiado las metas de su vida. El actor coreano conversó con la revista Vogue Corea para su edición de diciembre y se lució en un set de fotografías en blanco y negro, con lo que resaltó el porte de modelo que empezó su carrera como celebridad.

Conocido como un hombre cálido a pesar de la apariencia imponente de sus 1.88 metros de altura, Kim Woo Bin no había parado de trabajar hasta el 2017, cuando se le diagnosticó cáncer nasofaringeo. El actor se tomó dos años para completar su tratamiento y en noviembre del 2019 regresó entre aplausos al escenario como presentador de los Blue Dragon Awards.

El actor de "The Heirs" apareció elegantemente en la 40a ceremonia de los Blue Dragon Awards.

Este 2020, Woo Bin parece llevar una vida más sosegada, según había mencionado en entrevistas anteriores. Durante sus nuevas declaraciones a Vogue Corea resaltó el cambio entre lo que quería alcanzar cuando era adolescente y lo que piensa ahora de sí mismo.

“Cuando estaba en el colegio, todo lo que quería era ser un adulto fuerte. Quería ser un hombre poderoso, que sea fuerte, musculoso y buen trabajador. Ahora (a los 30) solo quiero ser una buena persona”, expresó. Para ello, consideró que la empatía es el valor más importante de su escala.

Con la pregunta de qué era algo que no le gustaría perder nunca, Woo Bin eligió el “amor a sí mismo”. El novio de la actriz Shin Min Ah explicó: “Realmente no cuidé de mí por un tiempo. Me preocupaba por los demás, pero era duro y frío conmigo mismo. Ahora trabajo en amarme y entenderme a mí mismo. No es fácil así que debo recordármelo todos los días”.

El photoshoot de Kim Woo Bin combinó los tonos cálidos con la estética b/w. Foto: Vogue Korea

Woo Bin detalló que antes sentía que vivía para satisfacer a los demás. Ahora se alegra de haberse dado cuenta de que su felicidad es lo más importante siempre y cuando no dañe a otros.

Actualmente Kim Woo Bin ha vuelto al plató y graba la película de ciencia ficción Alien, la cual podría estrenarse en el 2021, siempre y cuando no haya mayores retrasos en el calendario de rodaje.

