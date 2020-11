Netflix apuesta por un nuevo K-drama: The uncanny counter, esta vez de la cadena OCN. En este artículo, te contaremos sobre la fecha de estreno, tráiler, actores y todo para no perderte esta prometedora producción.

The uncanny counter, próximo drama a estrenarse en Netflix. Foto: OCN

Sinopsis de The uncanny counter en Netflix

Un grupo de personas se encarga de eliminar espíritus malignos y se han denominado como Counter. So Moon, Cheol Jeong, Ha Na y Mae Ok tienen habilidades diferentes para enfrentar fuerzas oscuras de noche, mientras que de día son trabajadores y aparentan tener una vida tranquila.

The uncanny counter, próximo drama a estrenarse en Netflix. Foto: OCN

Tráiler de The uncanny counter en Netflix

Fecha de estreno The uncanny counter en Netflix

El estreno del esperado drama inspirado en el webtoon The uncanny counter se estrenará el próximo 28 de noviembre en la plataforma de Netflix, a la par de su primera emisión en Corea del Sur por OCN.

Los capítulos se estrenarán todos los sábados y domingos a las 10.50 p. m. (KST)

El K-drama contará con 16 episodios. La dirección recayó en Yoo Seon Dong (Vampire prosecutor 2) y el guion estuvo a cargo de Jung Do Yoon (Grudge: the revolt of Gumiho).

Actores de The uncanny counter, próximo drama a estrenarse en Netflix. Foto: OCN

Actores de The uncanny counter en Netflix

Jo Byung Ku es So Moon

Yoo Joon Sang es Jang Cheol Jeong

Kim Se Jeong es Do Ha Na

Yum Hye Ran es Choo Mae Ok

Ahn Suk Hwan es Choi Jang Mool

Moon Sook es Wigen

Lee Ji Won es Im Joo Yeon

Kim Eun Soo es Kim Woong Min

Lee Do Yeob es Jo Tae Shin

Actores de The uncanny counter, próximo drama a estrenarse en Netflix. Foto: OCN

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.