Start up, capítulos 5 y 6: cómo ver K-drama de Suzy y Nam Joo Hyuk por Netflix

Una nueva semana de emisión con la que el K-drama Start up anticipa conquistar al público del país local de producción y a los espectadores a nivel global, tras su comentado estreno el 17 de octubre.

Los capítulos 5 y 6 de esta emocionante historia, protagonizada por Suzy y Nam Joo Hyuk, serán liberados el sábado 31 de octubre y domingo 1 de noviembre por tvN y Netflix. Aquí compartimos los datos más importantes para que no te pierdas de los nuevos episodios.

Episodio 2 de Start up. Foto: tvN

Start up episodios 3 y 4

Inspirada en el Nam Do San (Nam Joo hyuk) que cree conocer, Seo Dal Mi (Bae Suzy) renuncia a su trabajo y se aventura, finalmente, al rubro de empresas emergentes.

Su exitosa hermana Won In Jae (Kang Han Na), a quien quiere superar, pierde su puesto en la sede coreana de la compañía de su padrastro como producto de un complot orquestado por él mismo. Pero In Jae no acepta esa humillación y retará al rubro con sus recursos cómo única herramienta.

Bae Suzy en el drama coreano Start up. Foto: tvN

Por otro lado, Han Ji Pyung (Kim Sun Ho) apostará por Do Sam para que este pueda tener éxito y su identidad fabricada se vuelva real. Según ella, así el primer amor de Dal Mi no se convertirá en un amargo recuerdo y podrá saldar su deuda del pasado.

Dal Mi e In Jae se verán las caras en el hackatón 12 de Sand Box, evento que significaría su primer paso hacia el éxito. Ahí mismo, encontrarán al verdadero Do Sam y ambas buscarán que él se adhiera a sus respetivos proyectos, pero cada una con un objetivo diferente.

Kim Sun Ho, Suzy, Nam Joo Hyuk y Kang Han Na, elenco principal de Start up. Foto: tvN

Ver los capítulos 5 y 6 de Start up con subtítulos en español

Cada sábado y domingo, a partir de las 9.00 p. m. (KST), el canal surcoreano tvN emite nuevos capítulos del drama Start up. Horas después de ese mismo día, los usuario del servicio de streaming Netflix pueden disfrutar los estrenos con subtítulos en el idioma de su región.

Start up fue estrenado el 17 de octubre del 2020. Foto: tvN

Horarios para ver Start up por Netflix

Los horarios por país para ver Start up, drama protagonizado por los actores coreanos Suzy y Nam Joo Hyuk, por Netflix son los siguientes:

Start up en Perú: 9.00 a. m.

Start up en Colombia: 9.00 a. m.

Start up en México: 9.00 a. m.

Start up en Estados Unidos: 10.00 a. m.

Start up en Chile: 11.00 a. m.

Start up en Argentina: 11.00 a. m.

Start up en Indonesia: 9.00 p. m.

Start up en Malasia: 9.00 p. m.

Start up en Filipinas: 10.00 p. m.

Start up, drama de Nam Joo Hyuk y Suzy. Foto: tvN

Trailer de Start up episodio 5

