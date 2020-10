Tale of the nine tailed: ver capítulos 7 y 8 del drama de Lee Dong Wook y Kim Bum [VIDEO]

Cuarta semana de emisión de Tale of the nine tailed y continúa liderando en el rating. Esta semana se estrenarán los capítulos 7 y 8, y aquí te contaremos todo lo que debes de saber sobre esta popular producción.

En el nuevo episodio, veremos cómo se desarrolla la relación entre Lee Dong Wook y Jo Bo Ah. También veremos cómo Kim Bum planea una alianza con el Imoogi para derrotar a su hermano.

Captura del episodio 7 de Tale of the nine tailed. Foto: tvN

Para tristeza de muchos fans de este género, este drama no es transmitido en Netflix, pero sí a través de Viki, plataforma de contenido asiático legal.

Ni bien termina la emisión del capítulo del drama también conocido como, La historia del de nueve colas, un equipo de la plataforma streaming subtitula en español.

Captura del episodio 7 de Tale of the nine tailed. Foto: tvN

Los estrenos de episodios nuevos de Tale of the nine tailed son todos los miércoles y jueves a las 10.30 p. m. (KST).

Tale of the nine tailed en Perú: 8.30 a. m.

Tale of the nine tailed en Indonesia: 8.30 p. m.

Tale of the nine tailed en Colombia: 8.30 a. m.

Tale of the nine tailed en Tailandia: 8.30 p. m.

Tale of the nine tailed en México: 8.30 a. m.

Tale of the nine tailed en Filipinas: 9.30 p. m.

Tale of the nine tailed en Chile: 10.30 a. m.

Tale of the nine tailed en Malasia: 9.30 p. m.

Tale of the nine tailed en Argentina: 10.30 a.m.

Tale of the nine tailed en Estados Unidos: 10.30 a. m.