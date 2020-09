K-dramas: ¿Cuál es el más visto de este mes? [VIDEO]

Para este artículo hemos tomado en cuenta nueve de los K-dramas que se están transmitiendo a través de los canales más sintonizados en Corea del Sur durante el mes de septiembre.

Entre ellos se encuentran Do you like Brahms, Lonely enough to love, Record of you, Alice, Stranger 2, Flower of evil, entre otros.

Las cifras que se han tomado en cuenta fueron según el día de transmisión del drama del 9 al 15 de septiembre, según TNmS Media Korea y AGB Nielsen Korea (Entidades encargadas de medir el rating en su país).

-When i was the most beautiful - MBC

El 9 de septiembre obtuvo 3,5%

El 10 de septiembre alcanzó 4,2%

-Flower evil - tvN

El 9 de septiembre obtuvo 4,7%

El 10 de septiembre alcanzó 4,5%

-Alice - SBS

El 11 de septiembre obtuvo 8,1%

El 12 de septiembre alcanzó 9,9%

-Lie after lie - Channel A

El 11 de septiembre obtuvo 3,1%

El 12 de septiembre alcanzó 4,3%

-Once again - KBS

El 12 de septiembre obtuvo 33,5%

El 13 de septiembre alcanzó 34,8%

-Stranger 2 - tvN

El 12 de septiembre alcanzó 7,2%

El 13 de septiembre obtuvo 7,2%

-Missing the Other Side - OCN

El 12 de septiembre obtuvo 4,3%

El 13 de septiembre alcanzó 3,8%

-Do you like brahms - SBS

El 14 de septiembre alcanzó 5,8%

El 15 de septiembre obtuvo 5,6%

-Record of youth - tvN

El 14 de septiembre alcanzó 7,2%

El 15 de septiembre obtuvo 7,8%

