Seohyun de SNSD imitó las voces de BLACKPINK cantando “How you like that” [VIDEOS]

Como parte de las promociones de su próximo drama Private lives, Seohyun, miembro de la legendaria agrupación SNSD, se presentó junto a Go Gyung Pyo en el programa de variedades de Knowing bros de la cadena JTBC.

Durante su participación, la apodada ‘eterna maknae’ fue consultada sobre sus preferencias musicales en la actualidad y mencionó al grupo BLACKPINK.

“En estos días estoy escuchando mucho ‘How you like that’”, indicó la también cantante de K-pop.

En tal sentido, Kim Heechul de SUPER JUNIOR, panelista de Knowing bros, le preguntó sobre quién de las miembros de BLACKPINK era su favorita.

La respuesta de Seohyun sorprendió a los BLINK porque halagó el talento de Rosé.

Asimismo, la actriz de Private lives dijo que podía imitar las voces de las integrantes de BLACKPINK cantando el tema “How you like that”.

La primera voz que se animó a copiar fue la Jisoo.

Pero la que le gustó más imitar fue la de Rosé y también la famosa frase de Jennie previo al coro de la popular canción del grupo de YG Entertainment.

En otro momento, Seohyun se animó a bailar gran parte de la coreografía de “How you like that” para asombro de todos los panelistas de Knowing bros de la cadena JTBC.

Antes de culminar con su presentación, Seohyun envió un mensaje a sus compañeras de SNSD.

“Hola unnies, ¿están mirándome? Soy yo, la eterna maknae. Estoy muy agradecida por haberles conocido, con quienes puedo estar el resto de mi vida. De verdad, muchas gracias”.

