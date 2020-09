Record of youth: revelan al actor que iba a protagonizar el K-drama en lugar de Park Bo Gum

Park Bo Gum y Park So Dam son la pareja protagonista en el nuevo drama Record of youth que estrenó su primer episodio el 7 de septiembre. La historia pretende reconstruir las dificultades de tres jóvenes en búsqueda de sus sueños, mientras tratan de escalar en el mundo del modelaje y la actuación.

Aunque los televidentes han aplaudido la química entre los actores principales, algunos usuarios recordaron que el personaje de Sa Hye Jun estuvo muy cerca de caer en manos de otro intérprete.

La historia de Hye Jun es el ejes principal de Record of youth. Él tiene 26 años y toda su juventud la dedicó al modelaje profesional. Sin embargo, la falta de conexiones en las altas esferas lo puso en desventaja con otros colegas para hacer la anhelada transición a la actuación.

En el kdrama, la audiencia acompañará a Hye Jun en su lucha por destacar en el mundo actoral, a pesar de que incluso su familia no cree que pueda conseguirlo.

Cuando la producción comenzó a preparar al elenco del Kdrama en noviembre del 2019, el nombre que salió a los medios como candidato al papel estelar fue Jang Ki Yong, quien ese año había estrenado Kill It de OCN y Search: WWW.

Lo que habría influido en el interés de los agentes de casting sería la experiencia del intérprete en las pasarelas, pues la carrera de este inició como modelo en YGK Plus.

Jang Ki Yong es un actor y modelo surcoreano, nacido el 7 de agosto de 1992.

Con sus 186 cm de estatura, él debutó en el show de primavera/verano para el Seoul Fashion Week 2012.

Dos años después, logró su primer papel como actor en It’s okay that’s love y completó su cambio de rubro en el 2017 al ser premiado como Mejor actor novato de los Baeksang Arts Awards con su primer protagónico en Come and Hug Me.

No obstante, en diciembre del 2019 se supo que Jang Ki Yong había rechazado la oferta por conflictos de agenda.

Tras ello, la producción pensó en uno de los intérpretes más queridos por el público general, el encantador Park Bo Gum, quien aceptó este proyecto como su último drama antes de partir al servicio militar.

Park Bo Gum en el episodio 2 de Record of youth. Créditos: tvN

