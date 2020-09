Heechul responde tras ser cuestionado con Ha Seung Jin por hablar sobre Nayeon de TWICE

Heechul de SUPER JUNIOR ha contado su versión sobre la reciente polémica en la que se vio envuelto junto a Ha Seung Jin por comentarios referidos a Nayeon de TWICE.

En una reciente trasmisión en vivo vía Twitch, el exjugador de la National Basketball Association (NBA) relató una conversación que sostuvo con el idol del K-pop cuando habían bebido alcohol.

Según contó, al estar al tanto de la relación de Heechul con Momo de TWICE habló con él sobre Nayeon, una de las vocalistas principales de la girlband; específicamente sobre su supuesto parecido físico con la cantante según la propia mirada de los netizens.

En el pasado Ha Seun Jin reveló que los internautas lo comparan con Nayeon de TWICE. Foto: MBC

Muchos usuarios consideraron que Ha Seung Jin y Heechul se habían burlado de la idol y las críticas comenzaron a llover.

En consecuencia, el exjugador eliminó el video de su trasmisión y publicó disculpas públicas mediante un post donde aseguró que se dio cuenta de su error al finalizar el live y que se contactó con los mencionados en su relato.

Disculpas públicas de Ha Seung Jin. Foto: Twitter @heeniverse

Horas después, Heechul se pronunció mediante la plataforma Dear U. Bubble de su agencia representante SM Entertainment.

Esta es la versión del integrante de SUPER JUNIOR:

"Cuando Seung Jin y yo estábamos bebiendo juntos antes, habló sobre mis rumores de citas. Me dijo: ‘Lo siento mucho por Nayeon y sus fans’. Le pregunté por qué y me mostró un meme similar hecho por antifans. Miré la imagen y dije: ‘Hay mucha basura en el mundo. Eso fue realmente malo’ y Seung Jin luego dijo: 'Yo también me lastimé. No tienes idea de lo mal que me sentí.

Fue solo una reunión tipo XX con dos hombres borrachos. Nunca hablamos mal de nadie. Para ser honesto, estábamos tan borrachos que no sé exactamente de qué hablamos (...).

Heechul, miembro de SUPER JUNIOR. Créditos: SM Town

Después de su transmisión en vivo, me contó de inmediato sobre el incidente y se disculpó una y otra vez. Lo regañé y le dije: ‘Hay muchas personas que intentarán meterse con nosotros. (...) Tenga mucho cuidado. No hagas eso en el futuro’.

Se disculpó. Me preguntaba qué podría ser cuando recibí memes y comentarios maliciosos en mensajes directos esta mañana. No hay razón para saber si fue una tergiversación o una edición de lo que dijeron los internautas. Seung Jin dijo que asumiría la responsabilidad y se disculpó, y, en ese momento, me enojé tanto que dije algo duro. Lamento haberle dicho palabras tan duras a Seung Jin.

Algo como esto no volverá a suceder, así que por favor no vayas demasiado detrás de él. Regresé a mis sentidos después de que ustedes me consolaron. Espero que solo podamos tener cosas felices y buenas en el futuro sin situaciones como esta (...). Regañé a Seung Jin, así que por favor duerman bien, todos".

Heechul de SUPER JUNIOR, últimas noticias

