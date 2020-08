Kim Soo Hyun y Kaya Scodelario: fans reviven reacción del actor al conocer a su ‘mujer ideal’ [VIDEO]

Kim Soo Hyun, actor que interpreta a Moon Gang Tae en It’s okay to not be okay, recientemente ocupó la cima de búsquedas en Naver al lucir “sumamente atractivo” con su cambio de look en el episodio 12 del drama.

A solo una semana del fin de su proyecto televisivo, fans del actor han revivido algunos datos curiosos sobre él. Además de recordarse la primera vez que hizo pareja con Seo Ye Ji para un comercial, también se hizo viral la reacción que tuvo el protagonista de My love from the star al reunirse con la famosa actriz británica Kaya Scodelario.

El encuentro se produjo gracias a la marca de joyas y accesorios J.ESTINA en el 2012. Lo que hizo especial a esta colaboración es que, meses antes, Soo Hyun había nombrado a Scodelario como “su tipo ideal de mujer”.

Pocos tienen la fortuna de ver cumplido el sueño de conocer a su ideal romántico. ¿Cómo actuó el surcoreano al ver en persona a la protagonista de Skins? Ello está registrado en el detrás de cámaras de la sesión fotográfica.

Kim Soo Hyun da un vistazo al interior del camerino de la actriz y luego se da la vuelta con expresión de nerviosismo al hacer contacto visual con ella. Los internautas comentan cuán adorable es su comportamiento al tratar de controlar su emoción antes de ingresar a saludarla.

En el clip, Kaya elogió a su fan, que en ese entonces disfrutaba fama nacional por su rol en el dorama The moon embracing the sun.

“Él es muy tierno”, comentó la actriz. “Me siento privilegiada que haya dicho eso (sobre elegirla como su tipo ideal). Es muy amable de su parte, creo que es dulce y estoy agradecida por ello”.

Al momento de pisar el plató, Soo Hyun reconoció que debió concentrarse para representar correctamente el concepto de “pureza, elegancia y romance” de la marca.

El ambiente en el set rebosaba de energía entre las estrellas, con varios momentos de risas cuando la actriz de Maze Runner lo miraba fijamente.

Al culminar la sesión Kim Soo Hyun señaló “Fui muy feliz hoy. Cómo decirlo..., fue un momento significativo para mí. Aunque no duró mucho tiempo, la sensación de convertirme en el ’príncipe’ de J.ESTINA fue increíble”.

Puedes ver más fotografías de la campaña en la galería de la parte superior.

