La madre de Minah (ex ILUV) informa que está hospitalizada y llora todos los días

El 1 de agosto, la madre de Minah, exintegrante del grupo ILUV, realizó una nueva actualización sobre la estrella K-pop a través de la cuenta personal de Instagram de su hija.

Una semana atrás la mamá de la cantante informó que su hija se desmayó y fue llevada al hospital, situación que preocupó a los seguidores de Minah, después de que ella revelara días antes que intentó acabar con su vida.

PUEDES VER Mina deja de ‘seguir’ a dos integrantes de AOA en Instagram tras controversia de bullying

“Actualmente, Minah está internada en un hospital universitario. No puede usar su teléfono móvil. Ella no puede salir ni recibir visitas, por lo que Minah no ha respondido la queja de la compañía”, escribió.

Esto último en referencia al comunicado publicado por WKS ENE, agencia que representa a Minah y su exgrupo ILUV, acusándola de difundir rumores falsos contra sus excompañeras, además de amenazarla con plantar una demanda civil contra ella.

“De nuevo, mi hija nunca mintió. No puedo olvidar la apariencia de mi hija, llora todos los días y decía que era difícil”, explica.

“[Cuando] restaure su salud, revelaremos la verdad y presentaremos la evidencia recopilada por nuestra niña con dolor. Gracias por tu apoyo”, finaliza.

A mediados de julio, Minah denunció que sus excompañeras en ILUV la acosaron. Esto después que WKS ENE anunciara el debut de tres de ellas en el nuevo grupo, BOTOPASS.

Asimismo, Minah señaló que Gahyun tenía relaciones con un hombre diez años mayor.

Esto último resulta especialmente grave porque la aludida tiene 19 años y para las leyes asiáticas es considerada menor de edad. La madre de Gahyun respondió pidiendo a Minah que corrija lo dicho y restaure el honor de su hija, pero hasta el momento no recibe una respuesta pública.

PUEDES VER AOA: Jimin pierde miles de suscriptores en YouTube tras denuncia de Mina

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.