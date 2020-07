SUPER JUNIOR: ‘hater’ demandado por Heechul ‘exige’ clemencia

El famoso ídolo Heechul de SUPER JUNIOR está cumpliendo su palabra respecto a las demandas contra aquellos usuarios que ejercen cyberbullying sobre su persona. En declaraciones previas, el idol K-pop había señalado que “no tendría misericordia” en el proceso y conduciría a los responsables a que reciban su castigo según la ley.

Al parecer, el trabajo de sus abogados comienza a dar sus primeros indicios de efectividad pues en el portal coreano TheQoo apareció una captura de pantalla tomada de Instagram. En dicha imagen, el usuario pide clemencia en un tono singularmente confrontacional que llamó la atención de los netizens.

Aunque el inicio del texto inicia con pedido de disculpas a la estrella, en oraciones posteriores el internauta (que se califica como “fan”) recrimina a Heenim por su intención de demandar a “gente común” y lo acusa de hacerlo por “ambición monetaria”.

Esta es la transcripción de su argumento:

“Si ves este comentario, por favor perdóneme. Fue realmente un error y no soy capaz de pagar una suma tan alta de dinero (en compensación). ¿De veras, vas a vivir así, demandando a la gente común, que no es poderosa, mientras tú vives bien como celebridad?”

“No eres el Heechul de Super Junior que yo creí que eras. Parece que te has vuelto ambicioso por el dinero. ¡Si eres una celebridad, no puedes vivir así! ¿Cómo puedes ser así hacia un fan? Mis padres no tienen dinero, solo un montó de deudas. Por favor, piensa en la situación de mi familia y cancela la demanda. Te lo he explicado claramente. Si ves esto y no dices algo, estás básicamente matando a una persona. ¡Cambia tu mala decisión ahora!”

Los lectores en The Qoo han simpatizado con el actual novio de Momo (TWICE) pues señalan: “los muchachos malos no aceptan que han cometido un error”, “debió pensarlo antes de escribir”, “esa no parece una reflexión sino una amenaza”.

Cabe resaltar que Heechul decidió aplicar demandas contra el acoso cibernético debido a los comentarios maliciosos que otros colegas y amigos también reciben a lo largo de sus carreras.

El cantante de SUJU señaló que las compensaciones económicas no serían de beneficio personal, sino que sus abogados serán los destinatarios de todas las multas que se logre recaudar.

