Mina reaparece tras controversia de bullying en AOA: “Estoy muy agradecida”

Mina había dejado preocupados a los seguidores del K-pop con su último mensaje el 4 de julio sobre la controversia de bullying psicológico durante su tiempo como integrante de AOA. Como se recuerda, la exidol acusó a Jimin como la responsable de los episodios de intimidación que la llevaron al límite de atentar contra su propia vida.

El 10 de julio, con las aguas más calmadas tras la salida de Jimin de AOA, Kwon Mina volvió a escribir en su cuenta de Instagram. Esta vez presentó una fotografía de su mascota en lugar de los recuadros negros que caracterizaron sus intervenciones previas.

Mina en Instagram (10 de julio KST). Captura.

A través de sus palabras, el estado de la actriz parece estar mucho más tranquilo que en los días anteriores.

Traducción al español:

“No solo mis familiares me han enviado mensajes, sino que otras personas también se tomaron el tiempo de escribirme preocupados, con textos por DM, SMS y otras formas. Lamento no responderles a cada uno. Estoy tratando de leer tantos como puedo y solo me siento realmente, realmente agradecida.

Estaré de vuelta tan pronto como me sea posible para que no se preocupen y recibiré tratamiento, paso a paso, para estar saludable y regresar con una buena imagen. Haré lo mejor que pueda así que por favor cuídense también y no se enfermen.

No olviden usar cubrebocas y traten de no agriparse pues estará lloviendo y el clima es cálido y luego frío en estos días.

Una vez más estoy muy agradecida y sinceramente arrepentida. Fighting!

De esa forma, se espera que Mina pueda cerrar el complicado episodio personal que la afectó por varios años.

Jimin y Mina de AOA. Foto: composición

Mina y Jimin de AOA

El caso de intimidación que denunció Mina toma su detonante en la muerte de su padre en el 2014. De acuerdo a su testimonio del 3 de julio, Jimin (la líder de AOA) le reclamó por llorar mientras su progenitor pasaba la última fase de cáncer al páncreas.

Con eso en mente, Kwon no fue capaz de acompañarlo en su lecho de muerte y solo pudo suspender sus actividades cuando se consumó el funeral. Esta situación habría estado atormentándola hasta el presente.

Créditos: Instagram de Mina ex AOA

Aunque en un primer momento Jimin negó haber cometido bullying, luego fue a visitar a la exmiembro y posteriormente pidió disculpas.

PUEDES VER AOA: ascenso a la fama y su estrepitosa caída por el rechazo de los knetizens

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.