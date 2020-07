¡Confirmado! Song Joong Ki y Jeon Yeo Bin en la mira para salir en Vincenzo

El video de la expareja de Song Hye Kyo en el Instagram de History D&C acaparó la atención de sus fans y nuevamente Song Joong Ki vuelve a las portadas luego de que diversos medios coreanos informaran sobre la posible participación del actor y Jeon Yeo Bin para un nuevo drama coreano para el canal tvN, el cual llevaría como título Vincenzo.

Portales coreanos como Sportskhan o Newsen recibieron el pronunciamiento de representantes de tvN, donde informaron que están en conversaciones con los actores para ser protagonistas en su nuevo dorama.

El funcionario del canal surcoreano dijo: “Song Joong Ki y Jeon Yeo Bin están analizando nuestra propuesta para aparecer en Vincenzo”.

Al respecto, la expareja de Song Hye Kyo declaró lo siguiente: “Es cierto que me ofrecieron aparecer en el drama, pero todavía no es definitivo”.

Este sería el regreso de Song Joon Ki a la pantalla chica, luego de centrar su carrera en realizar películas.

El último drama coreano que protagonizó el actor fue para Asdal chronicles, que también está en negociaciones para una segunda temporada.

Por otro lado, la agencia de Jeon Yeo Bin también confirmó que continúan en negociaciones para confirmar la presencia de la actriz en Vincenzo.

La trama de la nueva producción de tvN cuenta la historia sobre la Mafia Consilieri, que huyó de Italia a Corea en una guerra interorganizacional.

Vincenzo fue escrito por Park Jae Beom, conocido por haber realizado Chef Kim, The Fiery priest. Y será dirigido por Kim Hee Won, quien trabajó en Money flower y The man who becomes king.

