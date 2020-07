Lee Joon Gi en previa de Flower of evil: “¡Trabajo para poder beber cerveza!”

Flower of evil ha estrenado el detrás de cámara de la sesión fotográfica para sus carteles promocionales y los fans que esperan el dorama no podían estar más encantados con Lee Joon Gi.

El referido actor junto a Moon Chae Won protagonizan esta serie de suspenso de la tvN que viene rodándose desde hace un par de meses y que será lanzada el 22 de julio.

PUEDES VER Lee Joon Gi celebra sus 39 años mientras prepara el estreno de su nuevo dorama

Acercándose al estreno Namoo Actors, agencia que representa a la estrella masculina principal, compartió un clip en el que destacaba el contraste de su artista dentro y fuera de la pantalla.

Flower of evil, Lee Joon Gi, Moon Chae Won

En escena, Lee Joon Gi interpreta a un psicópata que hará hasta lo imposible para que su esposa, una detective, no descubra su verdadera identidad.

En la vida real el recordado Wang So de Moon lovers se caracteriza por tener una personalidad alegre y juguetona a sus 38 años.

Así lo demuestra al staff cuando este le pregunta por la sangre artificial que mancha sus manos. “¡Oh, eso no puedo decirlo, ya que dará pistas! Si ven hasta el final, descubrirán de quién es, de qué tipo es y más pistas sobre la persona”, afirma para decir ‘adiós’ y alejarse lentamente de la cámara.

Aun cuando lleva 17 años en la industria, la celebridad no deja de compartir su entusiasmo por su proyecto: “Todo esto de alguna manera me parece nuevo (...). Solo pensar en el estreno de nuestro drama pronto me hace sentir nervioso y emocionado al mismo tiempo”.

Lo descrito fue bastante comentado en el video del canal YouTube de Namoons Actors. Sin embargo, lo que se robó el show del detrás de cámaras fue la respuesta de Lee Joon Gi con respecto a lo que comería después de la grabación.

“Como todos saben, ¡trabajo para poder beber cerveza!”, señaló sonriente al cuestionamiento.

El actor explicó su particular motivación: “Como siempre digo, la razón principal por la que trabajo es irme a casa, ducharme y beber cerveza fría mientras reflexiono sobre cómo pasé el día”.

“No hay mejor postre que mirar películas o dramas mientras tomas cerveza”, expresó finalmente sobre lo que él mismo llama ‘la hora feliz del día'.

Puedes ver el detrás de cámaras (bts) completo haciendo clic AQUÍ.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.