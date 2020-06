Drama de BTS: revelan qué actores interpretarán a los idols

Sin lugar a duda, BTS se ha convertido en uno de los grupos de la ola Hayllu que más destaca, sumando millones de fans alrededor del mundo, y debido a esta gran popularidad existe una historia detrás que debe ser contada. Big Hit Entertainment anunció que realizaría un drama inspirado en el boyband.

Para ser más específicos, el kdrama estará inspirado en el universo de los Bangtan boys y llevará por título Blue sky. Narrará la historia de siete chicos que tendrán nombres diferentes a los idols y los hechos serán ficticios en su mayoría.

El 17 de junio, Ilgan Sports difundió información de parte de Chorokbaem sobre el inicio de la producción de Blue sky de BTS, respecto al director, guionistas y actores.

El drama de los idols K-pop será dirigido por el reconocido director Kim Jae Hong, conocido por sus trabajos en Cruel palace: War of flowers, Your neighbor’s wife, Yoo Na’s secret y My love Eun Dong.

Mientras que el guion del dorama de BTS será escrito por la famosa Kim Soo Jin, quien trabajó en las producciones de Radiant, Old miss diary, I live in Cheongdamdong y Awl.

Asimismo, Hankook Ilbo informó que Blue sky contará con la participación de actores novatos.

Chorokbaem Media ya realizó una audición, pero todavía no define a su elenco. También se reportó que parte del guion fue revelado durante el proceso de audición.

La filmación del drama Blue sky de BTS está programada a iniciarse a mediados de septiembre; la fecha de estreno estaría pensada para el 2021 y será transmitido por OTT.

Este fue el comunicado oficial de Chorokbaem Media sobre el drama Blue sky de BTS: “Es verdad que continuamos con audiciones para actores. También continuamos realizando reuniones con la producción y llevar a cabo. Sin embargo, los planes para los próximos pasos aún no se han decidido”.

