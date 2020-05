Hyun Bin y Park Seo Joon enfrentados en los Baeksang Arts Awards como Mejor actor

Uno conquistó una vez más el corazón de sus fans en Crash landing on you, mientras que el otro sorprendió con su interpretación en Itaewon class. Hyun Bin y Park Seo Joon se han convertido en los actores más cotizados de Corea del Sur y ahora competirán en una de las premiaciones más reconocidas en Asia, hablamos de los Baeksang Arts Awards.

Los BAA 2020 es una ceremonia anual que rinde homenaje a los artistas involucrados en la industria de la televisión y cine.

Este 15 de mayo, los organizadores del Baeksang Arts Awards compartieron la lista oficial de los nominados y sorprendió la categoría a Mejor actor, donde se enfrentarán Hyun Bin y Park Seo Joon.

Hyun Bin

Mientras el actor de 38 años, edad coreana, interpretó un impecable papel del capitán Ri Jeong Hyeok en Crash landing on you, su competidor dejó atónita a la audiencia dando vida a Park Sae Ro Yi para Itaewon class.

Park Seo Joon

Los organizadores del Baeksang Arts Awards tendrá la difícil labor de elegir entre ambos artistas surcoreanos.

En esta misma nominación a Mejor actor se encuentran Kang Ha Neul por When the camellia blooms, Namgoong Min por su papel en Stove league y Ju Ji Hoon por Hyena.

Otra de las categorías que también están reñidas son la de Mejor actriz que tiene a Son Ye Jin de Crash landing on you, IU por su papel en Hotel de luna, Kim Hee Ae por Hyena, Kim Hye Soo y Gong Hyo Jin, las dos actrices participantes en el kdrama When the camellia blooms.

La edición número 56 de los Baeksang Arts Awards está programada a realizarse el 5 de junio de 2020 a las 5.00 p. m. (KST) y se llevará a cabo en el Kintex de Ilsanseo-gu, Goyang, provincia de Gyeonggi.

Debido a las medidas preventivas, no habrá público y todavía se viene coordinando qué actores acudirán al lugar. Todas estas medidas son tomadas debido al reglamento de sanidad para evitar la propagación de la COVID-19.