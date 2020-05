JR de NU’EST: “Estoy bien si me maldicen, pero no soporto que nadie se meta con mis compañeros”

Kim Jong Hyun nombre real de JR, líder del grupo NU’EST, participó de una extensa entrevista con News1, donde hizo un análisis sobre su rol dentro del grupo, así como de sí mismo.

Al igual que otros idol K-pop entrevistados por el portal coreano, como Jinjin de ASTRO o Solar de MAMAMOO, JR reconoce que al inicio cometió muchos errores, en parte porque asumió el cargo con tan solo 17 años.

"Tenía la responsabilidad de ser líder, pero también soy una persona común y corriente, por lo que a menudo me irritaba fácilmente. Parecía que si continuamos practicando un poco más, tendríamos mejores resultados, pero no fue tan fácil como parecía, así que me desquité mucho con los miembros”.

JR de NU'EST participó de una entrevista con News1 para su serie sobre líderes del K-Pop.

‘Bangkok Boy’ reconoce que no podría alcanzar las metas del grupo si no realizaba un cambio en su actitud.

“Traté de forzar todo para que siguiera mi camino. Quería que me siguieran, ya que era líder después de todo. Pero luego me di cuenta de que lo estaba haciendo mal. Dado que necesitábamos trabajar juntos durante mucho tiempo, pensé que mi actitud era incorrecta y traté de cambiar poco a poco”.

Según explica, este periodo de inestabilidad dentro de NU’EST se produjo después del lanzamiento de su segundo mini álbum Hello en febrero del 2013, y continuó hasta antes de sacar Sleep Talking, en agosto de ese mismo año.

Apodado ‘Líder de la Nación’, JR dice no encontrar el término para describir qué tipo de liderazgo ejerce. Sin embargo, reconoce que puede ser muy intenso si es por el bien del grupo.

“Soy bueno para intensificar si es por el bien de el equipo. Le digo a la compañía con confianza lo que queremos y lo que no. Estoy bien si me maldicen, pero no soporto que nadie se meta con mis compañeros".

NU'EST, es una boy band surcoreana formada por Pledis Entertainment en 2012. El grupo está conformado por JR, Aron, Baekho, Ren, Minhyun.

Ahora, tras ocho años desde su debut, JR admite que no tiene problemas como líder de NU’EST, pero sí consigo mismo por buscar ser una mejor versión de artista.

“Necesito mejorar personalmente en las áreas en las que me falta. Así que en estos días, soy rap, lecciones vocales y de actuación".