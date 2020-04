Jang Geun Suk deja agencia dirigida por su madre tras escándalo de evasión de impuestos

Familia en disputa. La madre de Jang Geun Suk, conocido actor de doramas, se encuentra enfrentando proceso legal tras ser acusada de evadir impuestos en millonarias cantidades.

Al iniciar el mes de abril, la Fiscalía del Distrito Central de Seúl presentó los cargos contra la mujer identificada por su apellido de soltera Jeon. Ella es la CEO de Tree-J Company, agencia que representa al protagonista de “You are Beautiful”.

PUEDES VER Actores coreanos que iniciaron su carrera como modelos masculinos

Jang Geun Suk no está activo como actor desde el 2018, cuando ingresó al servicio militar.

De acuerdo con las autoridades, el mecanismo habría sido el movimiento irregular de fondos (ganancias) hacia cuentas recién creadas o de terceros en Hong Kong.

“El hecho de que una compañía coreana recibiera ganancias generadas en el extranjero y lo hiciera a través de cuentas personales abiertas en Hong Kong, un gran paraíso fiscal, constituye evasión de impuestos”, señalaron.

Jang Geun Suk junto a su madre | Instagram

El caso despertó la atención del público hacia el actor, quien se encuentra realizando su servicio militar. Los netizens cuestionaban si la estrella de televisión habría permitido el supuesto ilícito en su familia.

Ante ello, el director de la agencia y encargado directo de las actividades de ‘Sukkie’ lanzó un pronunciamiento.

“Jang Geun Suk solo se ha concentrado en su carrera y no había sido informado del caso porque su madre no le reveló cómo manejaba los fondos (…) él no está involucrado en nada que tenga que ver con los impuestos de la empresa”, aseguró el director Kim Byung Gun.

Jang Geun Suk

Sin embargo, señaló que desde antes de ir al servicio militar (2018), el actor ya planeaba dejar la compañía por un precedente de auditorias fiscales en el 2014.

“Él ha terminado sus relaciones con Tree-J Company y estaba preparando la fundación de una nueva agencia conmigo, al ser responsable de manejar sus actividades”, afirmó

Asimismo, el llamado ‘Príncipe de Asia’ se habría sentido decepcionado al ver que su madre incumplió sus compromisos, por lo que pidió disculpas. De todas formas, Geun Suk espera establecer su propia agencia y volver a trabajar con la frente en alto.

Lee el comunicado completo a continuación.