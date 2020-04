The king: the eternal monarch lanza nuevo trailer revelando la aparición de 6 personajes principales

El 30 de marzo, SBS reveló a través de su canal en YouTube un nuevo trailer y otro teaser de The king: the eternal monarch, la esperada producción protagonizada por Lee Min Ho y Kim Go Eun.

El teaser corresponde al intro del dorama y contrasta los dos escenarios en los que se desarrolla la historia: una Corea del Sur moderna y otra de su época imperial.

Por otro lado, a diferencia de avances anteriores, este nuevo trailer presenta a la pareja protagonista, el emperador Lee Gon (Lee Min Ho) y la oficial de policía Jung Tae Eul (Kim Go Eun), en un bosque de bambu a la mitad de la noche, alumbrados por truenos y fuego.

De igual forma, SBS revela la aparición de cuatro personajes que completarían el elenco estelar. Estos serían Woo Do Hwan, Kim Kyung Nam, Jung Eun Chae y Lee Jung Jin.

Según la producción de The king: monarch of eternity -como también es conocido- el actor Woo Do Hwan interpretará a Jo Young, el guardaespaldas del emperador Lee Gon.

The King: The Eternal Monarch: Woo Do Hwan interpreta a Jo Eun Seob / Jo Young.

Con la cara cubierta de sangre aparece, Kim Kyung Nam. El actor nacido en 1989 asume el papel del detective Kang Shin Jae, compañero de Jung Tae Eul.

The King: The Eternal Monarch: Kim Kyung Nam interpreta a Kang Shin Jae.

De perfil aparece la actriz Jung Eun Chae caracterizada como Goo Seo Ryung, la primera ministra femenina más joven de Corea del Sur moderno.

The King: The Eternal Monarch: Jung Eun Chae interpreta a Goo Seo Ryung.

El último en aparecer es el experimentado actor Lee Jung Jin, en su rol de antagonista como Lee Rin, tío de Lee Gon, y quien lidera la conspiración contra su padre.

The King: The Eternal Monarch: Lee Jung Jin interpreta a Lee Rin.

La expectativa por The King: The Eternal Monarch crece a medida que se acerca el estreno de su primer episodio el próximo 17 de abril.

Mientras tanto los fans especulan si los personajes de Lee Min Ho y Woo Do Hwan, desarrollarán un ‘bromance’ como el que tuvieron Gong Yoo y Lee Dong Wook en Goblin, esto teniendo en cuenta que la guionista de ambas producciones es la misma, Kim Eun Sook.