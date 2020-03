TWICE: Nayeon retira orden de restricción contra acosador alemán Josh

El 18 de marzo, JYP Entertainment, la agencia de TWICE, informó que la cantante Nayeon retiró la orden de restricción presentada contra el acosador (sasaeng) alemán Josh.

Sin embargo, como apunta la compañía en declaraciones difundidas por Naver, el cese de la disposición no significa que se hayan retirado los cargos penales.

“Retiramos la denuncia debido a problemas con su entrega, y procederemos con ella nuevamente cuando el acosador llegue a Corea”.

Más adelante la agencia informa sobre las previsiones adoptadas para proteger la integridad de Nayeon.

“Se han tomado medidas para que, cuando el acosador llegue a Corea, el Servicio de Inmigración se pondrá en contacto con la policía a cargo y será arrestado de inmediato en el Aeropuerto Internacional de Incheon".

El acosador de Nayeon no cesa en sus intentos por acercarse a la estrella K-pop.

Esta situación se produce dos semanas después de que ONCE, fanclub de TWICE, reportara a JYP Entertainment audios extraídos de la cuenta de Instagram de Josh, donde deja entrever que podría atentar contra la vida de Nayeon.

“La gente no se da cuenta que esta es una situación de vida o muerte[…] ambos moriremos pronto si continúa ignorándome [...], si me rindo moriremos los dos, es muy serio”.

Con el objetivo de no perturbar más a la idol de 24 años, los seguidores acordaron que los audios no serían replicados en redes sociales. Fueron enviados directamente a la agencia de TWICE.

Nayeon audio

En su defensa, Josh aseguró que sus palabras fueron sacadas de contexto. Sin embargo, lo cierto es que la propia Nayeon le ha pedido que se detenga en repetidas ocasiones. La última cuando se descubrió que el sasaeng iba a bordo e intentó acercarse a Nayeon, siendo detenido por la seguridad presente.