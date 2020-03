SBS Inkigayo: BTS gana con ‘ON’ y declara que extraña al ARMY [VIDEOS]

BTS viene cosechando nuevas victorias tras el lanzamiento de su séptimo álbum Map of The Soul: 7. Su single principal ON ganó su tercer premio en la última edición de los SBS Inkigayo, realizado el 1 de marzo 2020.

El éxito de ON resulta indiscutible después de romper récords en YouTube, tras su lanzamiento a las 00:00 horas del 28 de febrero y dominar las cinco principales tendencias a nivel mundial en Twitter.

Ahora el sencillo compuesto por J-Hope y Suga (entre otros), tras obtener el primer puesto en Music Bank y MBC Music Core, se coloca en el máximo lugar en el SBS Inkigayo con 7393 puntos.

Así, BTS deja en segundo lugar a la agrupación femenina de Off the Record, IZ*ONE y su tema FIESTA que logró 7175 puntos.

Curiosamente, los Bangtan Boys también lograron superar a Black Swan, el primer single lanzado de Map of The Soul: 7, con 4691 puntos.

SBS Inkigayo: discurso de BTS

La expansión de la epidemia del coronavirus provocó que el evento se realice sin presencia del público, como una medida de protección para los artistas, personal técnico y seguidores.

A razón de ello, BTS dedicó su victoria a su fandom ARMY, indicando cuanto extrañaban su presencia alentándolos. Como anécdota, durante su presentación en el escenario fue el personal técnico quien animó al grupo K-pop.

Jimin inició el discurso de agradecimiento: “Muchas gracias por este gran premio. Creo que este es un premio que pudimos ganar gracias a los aplausos de los ARMY, incluso lejos. Les agradezco sinceramente y trabajaremos duro en nuestras promociones restantes también”.

Su compañero Jungkook continuó con los agradecimientos resaltando nuevamente como extraña la presencia de su fandom.

“Sí, es cierto. Realmente extraño los aplausos que siempre recibimos aquí cuando ganamos el primer lugar. Muchas gracias. Trabajaremos más duro en nuestras promociones restantes. ¡Te amo!”.