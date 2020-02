Crash Landing On You: Kim Jung Hyun filtra reveladores detalles de la relación entre Hyun Bin y Son Ye Jin

El actor Kim Jung Hyun causó revuelo al revelar durante una entrevista cómo era la relación detrás de cámaras de sus compañeros en Crash Landing On You, Hyun Bin y Son Ye Jin.

Durante su entrevista con el portal asiático Star News, Kim Jung Hyun –quien encarnó a Goo Seung Joon-, respondió con franqueza a los rumores de un romance real de la pareja protagonista.

"Cuando comencé a filmar, me sorprendió la mirada de amor que Hyun Bin tenía por Ye Jin”, explicó el actor de 29 años.

Según explica el ambiente durante las grabaciones de Crash Landing On You, no era “alegre y dulce”, como venía informando la prensa. No obstante, cuando comenzaba el rodaje los actores se metían en el papel y su química florecía inmediatamente.

Kim Jung Hyun interpretó el personaje de Goo Seung Joon en el exitoso dorama Crash Landing on You.

“Esto me hizo sentir extremadamente afortunado de poder trabajar con actores talentosos. Merecen ser llamados maestros de actuación”, explicó Kim Jung Hyun.

También agradeció el trato que ambos actores coreanos tuvieron con él, a pesar de su juventud.

"Contribuyen activamente con ideas y dicen lo que quieren decir. Aunque soy un junior en esta industria, me tratan como un colega. Me ayudan a sentirme cómodo cuando actúo".

El romance de Hyun Bin y Son Ye Jin

El último episodio de “Aterrizaje de emergencia en tu corazón” (título en español), generó expectativa entre los seguidores del Kdrama, pues desde semanas atrás se venía informando de que tras el final los protagonistas admitirían su romance real.

A pesar de que la producción de tvN, publicó los detrás de cámara con los mejores momentos de Hyun Bin y Son Ye Jin, y que emocionaron a su audiencia, la confirmación no llegó.

Por el contrario, VAST Entertainment, agencia que representa a Hyun Bin volvió a emitir un comunicado negando el romance, y señalando que el actor se mostraba perplejo ante las especulaciones surgidas.