BLACKPINK: Jennie vivió vergonzosas situaciones en desfile de Chanel [VIDEOS]

La estrella de YouTube, el francés Loic Prigent estrenó el 1 de febrero un video de los entretelones del desfile de Chanel para la colección verano 2020, donde estuvo presente la vocalista de BLACKPINK, Jennie.

El video titulado “Chanel on the Rooftops of Paris with Jennie Kim / Chanel en los tejados de Paris con Jennie Kim”, ha captado la atención no solo de los amantes de la moda, sino también del fandom de BLACKPINK, llamado BLINK, porque develaría que la artista K-pop no la pasó tan bien.

Jennie ‘Ruby Jane’ asistió al evento realizado en octubre del 2019 durante la Semana de la moda en París, ocasión aprovechada para que el influencer Loic Prigent le pregunte sobre cuál era la idea que tenía sobre la casa de modas fundada por Coco Chanel.

¡Es un sueño para todos!”, respondió dubitativa la llamada ‘Human Chanel’ después de varios segundos en los que miró al techo y el suelo mientras formulaba su respuesta, para luego estallar en risas nerviosas.

El segundo episodio se produjo durante el photocall. Tal como lo describe el youtuber francés Jennie Kim posaba con indiferencia, mientras que los fotógrafos no sabían quién era y solo se dirigían a ella como “Miss / Señorita”.

La llegada de la estrella americana Cardi B (quien cómo señala Loic Prigent fue reconocida inmediatamente) ocasionó otro momento penoso para Jennie, quien se sentó a su lado.

Anna Wintour, editora general de la revista VOGUE, saluda a Cardi B mientras esta se sienta a su costado, indicándole que su abrigo vaya atrás. La prenda en cuestión era cargada por su estilista quien pasa sobre encima de Jennie para poder ubicarse en los asientos posteriores. La idol de 24 años se para rápidamente para evitar chocar con el sujeto.

La reseña sobre Jennie Kim termina en este punto, dedicando los otros 15 minutos de video a la colección de la nueva directora artística de Chanel, Virginie Viard.

En la última parte del video Loic Prigent le pide a los BLINKs que comenten sobre la interacción de Jennie Kim en este fashion show.