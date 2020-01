Solar de MAMAMOO confiesa que no audicionó a SM pues “no era tan bonita”

Solar, una de las cuatro integrantes de MAMAMOO participó como invitada al programa musical ‘Yoo Hee Yeol’s Sketchbook’, junto a la solista Kassy para promocionar una de sus más recientes colaboraciones “A Song From The Past”

Ella aprovechó el espacio para contar algunos hechos desconocidos sobre los inicios de su carrera musical, antes de formar parte de un grupo Kpop.

Al parecer, Solar tenía otro sueño antes de ser cantante: ¡quería ser aeromoza!

El anfitrión del programa le preguntó en qué momento su camino cambió y pasó de anhelar trabajar en los cielos a soñar con las luces de un escenario.

“Una vez estaba haciendo una presentación en la calle. Allí recibí una oferta para audicionar, de alguien que trabajaba en la industria musical y que había visto la performance. Pero en ese tiempo yo quería ser aeromoza, así que la rechacé”, explicó la idol reconocida por sus sobresalientes habilidades vocales.

“Luego, mientras estudiaba la carrera para ser asistente de vuelo, empecé a pensar sobre la profesión de ser cantante. Me decía a mí misma ‘Debería intentarlo, porque me gusta cantar’ y lo hice”, continuó.

Sin embargo, pronto la intérprete de “Starry Night” se dió cuenta que el trayecto a convertirse en cantante no era tan fácil: “Fui a muchas audiciones, casi 50. Todas las fallé”.

Yoo Hee Yeol comentó que Solar había postulado a casi todas las compañías que existían en Seúl, pero no a SM Entertainment.

Solar de MAMAMOO en programa de KBS.

Resulta que ella creía que la empresa representante de BoA, Girls Generation y EXO no la aceptaría. Creóa no estaba a la altura de los estándares de belleza de la agencia y no tenía confianza.

“No creí que fuese una buena idea por el criterio de lo visual. Sabía que no iba a cumplir sus estándares así que decidí no ir y ahorrarme problemas”, agregó.

Solar es una de las cuatro integrantes del reconocido grupo MAMAMOO.

Al ver cómo ha florecido su carrera musical como miembro de MAMAMOO en su agencia RBW, tal vez fue bueno que no intentara ingresar a SM. Sin embargo, de haberlo hecho, es seguro que su apariencia física no habría sido un problema para iniciar su carrera como una idol de Kpop en esa empresa.

Solar cantó I Will Always Love You de Whitney Houston en el programa, pues fue el tema que usó para audicionar. Puedes escuchar su versión aquí