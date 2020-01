Idol Star Athletics Championships 2020: Revelan lista de grupos participantes y adelanto del programa

El famoso programa de MBC, los Idol Star Athletics Championship, anunció la lista de grupos de kpop que participarán en la edición especial de año nuevo.

Artistas como Seventeen, MONSTA X y MAMAMOO asistirán a la competencia, que se emitirá por el canal los días 25 y 26 de enero, coincidiendo con las vacaciones del Año Nuevo Lunar coreano.

Durante ambas fechas, los 202 idols se enfrentarán en los siete eventos principales del programa, que incluyen arquería, atletismo, lucha, lanzamiento, tiro libre o penalti, eSports y equitación.

Idol Star Athletics Championships 2020

A pocos días del show, MBC anunció la lista de los 55 grupos que fueron seleccionados para los “2020 Idol Star Athletics Championships – New Year Special”: AOA, SEVENTEEN, ITZY, MONSTA X, Apink, NCT Dream, MAMAMOO, Stray Kids, MOMOLAND, SF9, Park Ji Hoon, (G)I-DLE, VICTON, AB6IX, ATEEZ, WJSN, LOONA, Ha Sung Woon, The Boyz, Kim Jae Hwan, N.Flying, Oh My Girl, Golden Child, DIA, gugudan, Jeong Sewoon, GWSN, Cherry Bullet, JBJ95, APRIL, ONF, Rocket Punch, NATURE, BDC, VERIVERY, ARIAZ, SATURDAY, 1THE9, 1TEAM, PinkFantasy, South Club, DONGKIZ, Newkidd, NOIR, Hash Tag, PURPLEBECK, Seven O’Clock, SPECTRUM, GreatGuys, WE IN THE ZONE, OnlyOneOf, 3YE, y Bz-Boys.

NCT DREAM

Además fueron liberadas imágenes exclusivas de los artistas participando en distintas competencias y divirtiéndose entre ellos.

Momoland

Tras la publicación, representantes del canal compartieron sus expectativas y pidieron el apoyo de los fans a los artistas del programa. “Estamos haciendo todo lo posible para crear una celebración que los 202 idols participantes puedan disfrutar de manera segura, mientras se divierten. Les pedimos que muestren mucho apoyo para que todo su sudor y pasión pueda brillar en este ‘Idol Star Athletics Championships'”.

Moonbyul de Mamamoo

El programa Idol Star Athletics Championships fue transmitido por primera vez en el año 2010 y reúne a los artistas de kpop para competir entre ellos en las distintas categorías de cada edición.